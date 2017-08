| Общество | 12:55 | 04.08.2017 «Интер» в прямом эфире покажет боксерский поединок Василия Ломаченко против Мигеля Марриаги В воскресенье, 6 августа, в 5:00 в программе «Большой бокс» на телеканале «Интер» - трансляция из США боксерского поединка между чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко и колумбийцем Мигелем Марриагой. Защиту своего титула наш боксер проведет на арене Microsoft в Лос-Анджелесе. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе телеканала. Планировалось, что Василий Ломаченко проведет бой-реванш с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях мексиканцем Орландо Салидо. Напомним, именно Салидо нанес единственное поражение Василию в профи-карьере в марте 2014 года. Та победа мексиканца была спорной, поэтому украинец хотел еще раз встретиться с оппонентом на ринге. Но Салидо отказался от поединка, сославшись на травму. Новый соперник Ломаченко - Мигель Марриага - дважды становился претендентом на титул чемпиона мира в полулегком весе, однако победу одерживали соперники - Николас Уолтерс и Оскар Вальдес. Но не стоит недооценивать колумбийца, ведь свое прозвище «Скорпион» он получил именно за умение неожиданно «жалить» оппонентов – нокаутировать точным одиночным апперкотом. «В каждом новом поединке Ломаченко мы видим все более и более совершенного боксера. В двух крайних поединках Василия его соперники просто отказывались от продолжения боя. Очень сожалею о том, что так и не состоялся бой Василия с Орландо Салидо. Мексиканец в очередной раз увильнул от поединка, сославшись на травму. Видимо, он все же понимает, чем закончится для него реванш с Ломаченко. Но и боя с Мигелем Марриагой я жду с нетерпением. Смотрел его последний поединок в апреле этого года, и колумбиец оставил очень хорошее впечатление. С уверенностью можно сказать, что отсиживаться в защите он не станет. Зрителям точно не будет скучно наблюдать за боем Ломаченко – Марриага!», - рассказал Сергей Долбилов, руководитель редакции спортивных программ телеканала «Интер». «Против Лома нет приема» – выражение, которое очень часто употребляют фанаты бокса в отношении Василия Ломаченко. Действительно, никто не знает приема против техники украинского боксера. Соперники просто убегают с ринга, а лучшие боксеры мира отказываются от встречи с ним. Сможет ли колумбиец с тяжелым ударом Мигель Марриага найти прием против Василия? Не пропустите поединок Ломаченко - Марриага в прямом эфире на телеканале «Интер» – в воскресенье, 6 августа, в 5:00. Повтор – в 14:00. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ спорт Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7