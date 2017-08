| Общество | 13:08 | 04.08.2017 Днепропетровские спасатели отработали навыки тушения пожаров в высотках (ФОТОРЕПОРТАЖ) Сегодня, 4 августа, в Днепре прошли учения направленые на тушения пожаров в многоэтажных домах по адресу ул. Малиновского, 14. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события. В учениях принимали участие представители ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, Красного креста и патрульной полиции. Поставленные задачи в ходе учений были выполнены на 100%. Фото: Никита Чабаненко twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: пожар ������� �������� ������� Loading...

