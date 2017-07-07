Больничные бланки поступят во все больницы области уже со следующей недели, - Глеб Пригунов

35 тыс. писем уже поступили в Фонд социального страхования Украины в Днепропетровской области, с понедельника они будут распределены Департаментом здравоохранения между всеми больницами области. Это количество бланков позволит снять напряжение среди больных, которым до этого выдавали справки, которые, в свою очередь, необходимо обменивать на больничные.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

На данный момент в области сложился дефицит - более 100 тыс. больничных бланков. Общая потребность всех больниц области до конца года составляет – 700 тыс. бланков, которые область получит до конца месяца.

«35 тыс. писем нам «в долг» предоставили Винницкая и Волынская области. В месяц их хватит. Неделю назад МЗ уже провело тендер на печать новых больничных, поэтому, учитывая срок всех тендерных процедур, мы ожидаем, что в течение месяца мы получим все необходимое количество бланков в год», - пояснил Борис Мазур, первый заместитель Фонда социального страхования Украины в Днепропетровской области.

Председатель областного совета Глеб Пригунов отметил, что выплаты по больничным листам - это главный источник существования большинства больных.

«Уверен, что все службы нашей области отработают ответственно и профессионально, чтобы максимально быстро обеспечить выдачу больничных и за прошедшие месяцы, и новых», - отметил Глеб Пригунов.

