| Общество | 13:59 | 04.08.2017 Новости недели: что сделано на Днепропетровщине Возведение детсадов, капремонты дорог и дома культуры. На какой стадии проекты - в еженедельном ТОП-5 новостей от ДнепрОГА. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Капитально отремонтировали улицу Надднепрянскую в селе Волошском Днепровского района. Ранее дорога была разбита, теперь там - качественное асфальтовое покрытие. Начали капремонт улицы Федора Панка в Петриковке - одной из главных в поселке. Дорога ведет к центральному рынку. Более полусотни малышей села Вольного Новомосковского района получат современный детсад - под него реконструируют заброшенный жилой дом. Уже отремонтировали крышу, перепланировали внутренние помещения и заменили окна. Сейчас строят прачечную, для которой уже приобрели современное оборудование. Впоследствии заменят электропроводку и установят новые системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Планируют также отремонтировать и утеплить фасад. Обновляют Магдалиновский дом культуры. Там расположены поселковые ЗАГС и библиотека. В здании уже заменили окна и двери. Сейчас утепляют фасад и завершают внутренние отделочные работы. В разгаре - расширение Елизаветовского детсада на Петриковщине. Отстроенный новый корпус вскоре примет два десятка воспитанников. Подрядчики уже выполнили 85% работ. Осталось докрасить стены, установить детскую площадку и ограждения.

