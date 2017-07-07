Где в Днепре не будет воды (АДРЕСА)

8 августа с 9:00 до 23:00 будет прекращено водоснабжение потребителей некоторым адресам.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

• ул. Александра Поля (в прошлом просп. Кирова), 104, 106, 106А, 108, 110;

• ул. Титова, 8, 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 18Б, 20, 22, 22А, 24, 25, 26, 27, 28, 30.

Также, на период проведения работ будет прекращено водоснабжение в теплораспределительных пункта № 6 по ул. Титова, 18А в помещении которого размещена повышающая насосная станция.

На время выполнения работ предприятие «Днепроводоканал» рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

