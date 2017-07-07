В Украине запускают два новых авиарейса в Польшу

Венгерский лоукостер Wizz Air с 25 августа запускает два новых авиарейса из Киева - в Люблин и Познань.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе «Центра транспортных стратегий».

Сообщается, что таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из киевского аэропорта Жуляны в Польшу с четырех до шести.

Полеты в Люблин и Познань будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в Люблин - от 429 грн, в Познань - от 579 грн.

«В аэропорту Люблин рассчитывают на значительный пассажиропоток из Киева в связи с запуском нового рейса», - говорится в сообщении.

Так, директор аэропорта Кшиштоф Войтович заявил, что считает запуск рейсов в Киев поводом для радости, так как после Варшавы Люблин является второй целью путешествующих, исходя из количества приезжающих, и важным университетским центром для студентов из Украины.

Также он добавил, что Люблин является естественным местом для транзита, откуда по прибытии, пассажиры могут отправиться в другие города Польши. Отмечено, что сейчас Wizz Air из Киева также летает в Варшаву, Вроцлав, Гданьск и Катовице.



