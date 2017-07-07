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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:45 | 04.08.2017
Предприятия Днепропетровщины имеют возможность получить до €50 тыс на реализацию экологических проектов

Сегодня, 4 августа, в помещении Днепропетровской торгово-промышленной палаты состоялась презентация проекта «Климатические инновационные ваучеры». Предприятия-участники проекта будут иметь возможность посоревноваться за инвестиции в размере до €50 тыс на реализацию экологических проектов.

Об этом на пресс-конференции ИА «МОСТ-ДНЕПР» рассказал соучредитель ОО Greencubator Андрей Зинченко.

«Проект «Климатические инновационные ваучеры» является частью программы Европейского банка реконструкции и развития FinTech. Мы, Украинская сеть энергетических инноваций «Greencubator» администрируем эту программу. Она рассчитана на то, чтобы помочь украинским предприятиям продвигать свои климатические инновации, то есть технологические разработки.

По всей стране эта программа стартовала ещё с февраля. С Днепропетровщины подали свои заявления лишь несколько компаний, но мы считаем, что такое количество не соответствует амбициям и возможностям региона. Мы понимаем, что в Днепропетровской области много хороших и качественных кадров, компаний, которые работают не только в Украине, но и на мировых рынках. Поэтому я сегодня приехал представить эту программу здесь. Я очень благодарен Днепропетровской торгово-промышленной палате за их программу «Зеленая палата» и за то, что они так любезно дали нам возможность выступить и рассказать об этой программе.

Текущая волна подачи проектов заканчивается в конце сентября. То есть, до конца сентября компании ещё могут подавать заявления», - рассказал Андрей Зинченко.

Подать заявление на участие можно по ссылке 
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Теги: экология, Днепропетровщина

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