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| Общество | 15:08 | 04.08.2017
Днепропетровщина получила 21 партию гуманитарной помощи из Франции - Валентин Резниченко

Современные инкубаторы для новорожденных, многофункциональные кровати и другое оборудование из Франции получила областная детская больница в Днепре. Это уже 21 партия такой гумпомощи для медучреждений Днепропетровщины, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Мы уже второй год подряд сотрудничаем с«Ассоциацией медицинской и благотворительной помощи «Франция-Украина». В первую очередь французские благотворители передают гуманитарную помощь медучреждениям, где лечатся раненые и переселенцы из зоны АТО. На этот раз доставили оборудование в неонатальное отделение Днепропетровской областной детской больницы – оно принимает и новорожденных из Донецкой и Луганской областей», - отметил Валентин Резниченко.

В детскую больницу привезли инкубаторы для новорожденных, многофункциональные кровати с прикроватными тумбами, автоматизированные дозаторы лекарств и более полусотни коробок с перевязочными материалами.

«Мы очень благодарны команде Валентина Резниченко за такуюнеоценимую помощь. Очень важно, что нам привезли именно то оборудование, которого действительно не хватает», - рассказал главврач учреждения Александр Хитрик.

Французское оборудование будут использовать в реанимации для новорожденных.

«К нам привозят из других медучреждений тяжелых рожениц и новорожденных с патологиями. Часто пациентов очень много и мест не хватает. Поэтому многофункциональные кровати и боксы для новорожденных - существенная помощь больнице», - поделился завотделением реанимации Денис Сурков.

Поставки медицинского оборудования стали возможными благодаря волонтерке Диане Дольс, которая переехала во Францию из Днепра.
 
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Теги: Днепропетровщина

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