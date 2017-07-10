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05.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Презентация книги «Діалоги з «нулів» военного корреспондента Константина Машовца»
07.08.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Аномальная жара в Днепропетровской области. Статистика и профилактика возникновения возгораний в экосистемах региона. Оказание помощи пострадавшим»
07.08.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукты питания в Днепре. Итоги мониторинга за 1-й квартал»
07.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Жители Днепропетровской области обращаются к Президенту Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины ДОКБ им. Мечникова»

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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:22 | 04.08.2017
Афиша Днепра: куда пойти на выходных

«МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 5 и 6 августа.

IV этап Чемпионата Украины по кроссу и ІІ этап Кубка Украины по кантри-кроссу


Когда: с 10:00 5 августа до 18:00 6 августа.
Цена: 50-100 грн.
Адрес: поселок Опытное.


В балке поселка Опытное состоится четвертый этап чемпионата Украины по автокроссу и II этап Кубка Украины по кантри-кроссу. Спортсмены практически из всех областей будут соревноваться за звание чемпиона Украины в пяти классах легковых автомобилей и трех группах специальных кроссовых болидов «багги». Билеты можно приобрести на месте непосредственно в день проведения соревнований.


Четвертый тур конкурса ТALANT-Fest Каravan 2017


Когда: 12:00 5 августа.
Цена: бесплатно.
Адрес: ул. Нижнеднепровская, 17.

К участию приглашаются талантливые молодые люди от 3 до 21 года, новичков и мастеров в жанрах вокала, хореографии, а также в оригинальном жанре.
Мастерство участников оценивают известные деятели искусства и культуры, а также представители медиа и fashion-индустрии. Регистрация обязательна.

Музей японской гравюры

Когда: 11.00-19.00, 5-6 августа.
Где: Троицкая площадь, 5-А.
Цена: 50 грн - взрослый, 35 грн – студенческий, дети и пенсионеры - 25 грн.

Несколько десятков уникальных японских гравюр снова вернулись в основную экспозицию Музея украинской живописи. Вас ждут:.
- самая большая коллекция;
- известные художники XVIII-XIX века;
- только оригиналы.

Органный вечер

Когда: 6 августа 18.00.
Где: просп. Сергея Нигояна, 66.
Цена: 80 -100 грн.

Солистка – Ксения Беликова.

Летний поэтический вечер


Когда: 19:00 5 августа.
Где: ул. Князя Владимира Великого, 13
Цена: 50-60 грн.

Лето - лучшее время для того, чтобы проявить и открыть себя с другой стороны. Приходите оценить творчество Днепровских поэтов и музыкантов, а так же поделитесь своим творчеством во время "Свободного микрофона".

Фильм «Темная башня»
Премьера в Украине состоялась 3 августа.

Жанр: фантастика, приключения, ужасы, фэнтези, вестерн.

Режиссер: Николай Арсель.

В ролях: Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Кэтрин Уинник, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли.

Где: Multiplex Караван, Multiplex Dafi IMAX, Материк-Кино.
Главный герой — стрелок Роланд Дискейн, отправившийся на поиски Темной Башни — оплота Вселенной — удерживающей все миры от хаоса и разрушения.
 
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Теги: общество, культура, Днепр

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