| Общество | 17:22 | 04.08.2017 Афиша Днепра: куда пойти на выходных «МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 5 и 6 августа. IV этап Чемпионата Украины по кроссу и ІІ этап Кубка Украины по кантри-кроссу

Когда: с 10:00 5 августа до 18:00 6 августа.

Цена: 50-100 грн.

Адрес: поселок Опытное.

В балке поселка Опытное состоится четвертый этап чемпионата Украины по автокроссу и II этап Кубка Украины по кантри-кроссу. Спортсмены практически из всех областей будут соревноваться за звание чемпиона Украины в пяти классах легковых автомобилей и трех группах специальных кроссовых болидов «багги». Билеты можно приобрести на месте непосредственно в день проведения соревнований.

Четвертый тур конкурса ТALANT-Fest Каravan 2017

Когда: 12:00 5 августа.

Цена: бесплатно.

Адрес: ул. Нижнеднепровская, 17. К участию приглашаются талантливые молодые люди от 3 до 21 года, новичков и мастеров в жанрах вокала, хореографии, а также в оригинальном жанре.

Мастерство участников оценивают известные деятели искусства и культуры, а также представители медиа и fashion-индустрии. Регистрация обязательна. Музей японской гравюры Когда: 11.00-19.00, 5-6 августа.

Где: Троицкая площадь, 5-А.

Цена: 50 грн - взрослый, 35 грн – студенческий, дети и пенсионеры - 25 грн. Несколько десятков уникальных японских гравюр снова вернулись в основную экспозицию Музея украинской живописи. Вас ждут:.

- самая большая коллекция;

- известные художники XVIII-XIX века;

- только оригиналы. Органный вечер Когда: 6 августа 18.00.

Где: просп. Сергея Нигояна, 66.

Цена: 80 -100 грн. Солистка – Ксения Беликова. Летний поэтический вечер

Когда: 19:00 5 августа.

Где: ул. Князя Владимира Великого, 13

Цена: 50-60 грн. Лето - лучшее время для того, чтобы проявить и открыть себя с другой стороны. Приходите оценить творчество Днепровских поэтов и музыкантов, а так же поделитесь своим творчеством во время "Свободного микрофона". Фильм «Темная башня»

Премьера в Украине состоялась 3 августа. Жанр: фантастика, приключения, ужасы, фэнтези, вестерн. Режиссер: Николай Арсель. В ролях: Мэттью МакКонахи, Идрис Эльба, Кэтрин Уинник, Эбби Ли, Джеки Эрл Хейли. Где: Multiplex Караван, Multiplex Dafi IMAX, Материк-Кино.

Главный герой — стрелок Роланд Дискейн, отправившийся на поиски Темной Башни — оплота Вселенной — удерживающей все миры от хаоса и разрушения.

