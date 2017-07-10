Медики рассказали, какие штаммы гриппа придут в Украину

Директор Государственного экспертного центра Минздрава Украины Татьяна Думенко сообщила, что в Украине в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 будут актуальны три штамма гриппа, передает «Сегодня».

«Для 2017-2018 эпидемиологического сезона, для нашего полушария, ВОЗ определила, что будут актуальны следующие штаммы гриппа: A/Michigan/45/2015 (H1N1), A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2), B/Brisbane/60/2008», – сказала Думенко.

Также она отметила, что во всем мире вакцины для профилактики гриппа каждый год проходят ежегодную замену штаммового состава для текущего года в соответствии с прогнозами и рекомендациями ВОЗ.

