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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:14 | 05.08.2017
Глеб Пригунов поздравил полицейских области со второй годовщиной создания Национальной полиции Украины

Награды лучшим полицейским, демонстрация современного оборудования, оружия, средств для охраны новых автомобилей - так утром начался праздник полицейских Днепропетровщины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Председатель областного совета Глеб Пригунов поблагодарил полицейских за самоотверженный труд и пожелал достичь беспрекословного уважения в обществе. Он отметил, что именно от профессиональной работы полицейских зависит спокойствие в городах и селах, и в целом в государстве:

«Бескомпромиссность и профессионализм работников полиции должна и впредь способствовать снижению доступности и роста авторитета в обществе. Благодарю каждого полицейского за профессиональную работу! Желаю успехов, здоровья и мира!», - сказал в приветственной речи Глеб Прыгунов.
 
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Теги: общество, Днепр

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