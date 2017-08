| Общество | 13:14 | 05.08.2017 Глеб Пригунов поздравил полицейских области со второй годовщиной создания Национальной полиции Украины Награды лучшим полицейским, демонстрация современного оборудования, оружия, средств для охраны новых автомобилей - так утром начался праздник полицейских Днепропетровщины. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета. Председатель областного совета Глеб Пригунов поблагодарил полицейских за самоотверженный труд и пожелал достичь беспрекословного уважения в обществе. Он отметил, что именно от профессиональной работы полицейских зависит спокойствие в городах и селах, и в целом в государстве: «Бескомпромиссность и профессионализм работников полиции должна и впредь способствовать снижению доступности и роста авторитета в обществе. Благодарю каждого полицейского за профессиональную работу! Желаю успехов, здоровья и мира!», - сказал в приветственной речи Глеб Прыгунов.

