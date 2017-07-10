Вилкул выразил соболезнование в связи с гибелью Ирины Бережной

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул подчеркнул, что гибель украинского политика Ирины Бережной - это большая утрата.

Об этом сообщает пресс-служба ОБ.

«Я был знаком с Ириной лично и всегда восхищался ее мудростью и принципиальностью. Даже несмотря на давление власти, она выступала за восстановление мира в Украине, защищала в судах интересы простых людей, оказывала поддержку малоимущим.

Высказываю слова искреннего соболезнования семье Ирины», - сказал он.

Ирина Бережная погибла в автокатастрофе 5 августа 2017 года в возрасте 36 лет. Она была депутатом двух созывов Верховной Рады - шестого (2007-2012) и седьмого (2012-2014). Входила в комитет Рады по вопросам правосудия.

