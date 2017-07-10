В зоне АТО получили ранения двое украинских военных, - пресс-центр АТО

В Минобороны отмечают небольшое уменьшение количества обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок по сравнение с предыдущими днями.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу пресс-центра АТО.

Так, после 18 часов 6 августа бандиты дважды били по укреплениям ВСУ вблизи Водяного из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов один украинский боец получил ранения. Кроме того, в очередной раз, грубо нарушая Минские договоренности, преступники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку Широкино и Павлополья. Около 21.00 еще один украинский защитник получил ранения в результате вражеского обстрела нашего опорного пункта в районе Новотроицкого. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы возле Новоалександровки и Новотошковского.

В общем, за прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие. Двое украинских защитников получили боевые ранения.