| Общество | 08:37 | 07.08.2017 В зоне АТО получили ранения двое украинских военных, - пресс-центр АТО В Минобороны отмечают небольшое уменьшение количества обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины со стороны российско-оккупационных группировок по сравнение с предыдущими днями. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу пресс-центра АТО. Так, после 18 часов 6 августа бандиты дважды били по укреплениям ВСУ вблизи Водяного из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате одного из таких обстрелов один украинский боец получил ранения. Кроме того, в очередной раз, грубо нарушая Минские договоренности, преступники применяли 120-миллиметровый миномет неподалеку Широкино и Павлополья. Около 21.00 еще один украинский защитник получил ранения в результате вражеского обстрела нашего опорного пункта в районе Новотроицкого. В ответ силы АТО накрыли боевиков плотным огнем из крупнокалиберных пулеметов. На Луганском направлении в конце суток незаконные вооруженные формирования дважды применяли стрелковое оружие и автоматические гранатометы возле Новоалександровки и Новотошковского. В общем, за прошедшие сутки противник 18 раз нарушил перемирие. Двое украинских защитников получили боевые ранения.

