| Общество | 16:33 | 05.10.2017 В горсовете Днепра рассказали об изменениях в правилах выплаты помощи при рождении ребенка Начальник отдела по вопросам социальной защиты населения управления социальной защиты департамента социальной политики Днепровского горсовета Ирина Давиденко рассказала об изменениях в правилах выплаты помощи при рождении ребенка. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Кабмин принял постановление относительно совершенствования предоставления государственной социальной помощи детям. Изменения произошли в соответствии с принятым законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно улучшения защиты права ребенка на надлежащее содержание». В частности, постановление касается начисления денег при рождении ребенка. Так, в случае представления заявления для назначения помощи при рождении ребенка в электронной форме с использованием цифровой подписи органы социальной защиты населения будут назначать такую помощь не позднее следующего рабочего дня после получения заявления. Выплата средств единовременной части помощи будет проводиться не позднее следующего операционного дня», - рассказала она. Ирина Давиденко напомнила, что в настоящее время при рождении ребенка выплачивается 41280 грн, единоразово выплачивается - 10 320 грн. «Остальная сумма выплачивается равными частями, на протяжении 36 месяцев на текущей счет заявителя», - добавила она.

