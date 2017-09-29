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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:43 | 05.10.2017
Только воплощение современных технологий обеспечит развитие горно-металлургической отрасли и улучшит экологическое состояние региона, - Глеб Пригунов

Сегодня, 5 октября, в Днепре состоялся форум горняков. Это традиционная научно-практическая конференция, которая собирает специалистов из Украины и других стран. Главная цель форума - способствовать объединению науки и практики для того, чтобы максимально обеспечивать развитие горно-металлургической отрасли. Многие профессиональных вопросов, связанных с работой шахт, горных обогатительных комбинатов обсуждаются на конференции.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.

Председатель областного совета Глеб Пригунов, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что главной целью форума должно быть решение экологических проблем региона. «Сейчас Днепропетровский областной совет направляет много усилий на улучшение экологического состояния региона, который является неудовлетворительным именно через работу большого количества предприятий - загрязнителей окружающей среды. Большинство этих предприятий относятся к горно-металлургической отрасли. Например, обращение с высоко минерализованными шахтными водами, попадают в реку Днепр и поэтому несут угрозу большой части южной Украины. Это очень масштабная проблема, решить ее призваны и ученые из Германии, и многие специалисты из Украины. Только воплощение современных технологий, использование мирового опыта обеспечит развитие горно-металлургической отрасли и улучшит экологическое состояние региона », - отметил Глеб Пригунов.

Днем ранее депутатами областного совета был поднят вопрос о более действенном влиянии местных общин на предприятия-загрязнители. Председатель областного совета Глеб Пригунов дал соответствующее поручение аппарату областного совета - создать перечень действий с разъясняющими приложениями. Таким образом, общины получат инструменты влияния на недобросовестные предприятия. Сейчас областной совет готовит обращение в Верховную Раду, чтобы все-таки создать механизм влияния на законодательном уровне.
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