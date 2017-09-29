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| Общество | 16:53 | 05.10.2017
Сотрудники Павлоградского химзавода регулярно посещают семинары по повышению квалификации: работники осваивают новое оборудование и новые технологии

На Павлоградском химзаводе работает почти 1,5 тыс. сотрудников, среди них 754 женщин и 685 мужчин. Средний возраст работников составляет 44 года.

Для сотрудников предприятия систематически проводятся семинары и тренинги по повышению квалификации, как в учебном центре «ПРОФЕССИОНАЛ», который функционирует на территории предприятия, так и за его пределами.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия.

Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» – это подразделение, которое непосредственно занимается обучением сотрудников, организацией всех учебных процессов.

С помощью обучения в центре сотрудники завода получают широкий диапазон профессиональных умений и навыков, осваивают новое оборудование и новые технологии, повышают уровень качества выпускаемой продукции и адаптируются в трудовом коллективе и технологическом процессе.

К услугам преподавателей и учащихся предоставлена библиотека, способная обеспечить информационной, справочной и учебной литературой, а также наличие необходимых мощностей и современной технологии учебного процесса, оснащение различными наглядными средствами, плакатами, наличие компьютерной базы.

Учебный центр включает в себя комплекс зданий, состоящий из 3 учебных аудиторий на 300 посадочных мест, а также участки практических занятий в действующих производственных зданиях.

В пресс-службе также отметили, что выпускники ВУЗов при трудоустройстве на работу проходят адаптационный период, 3 месяца.
«Если человек устраивается на рабочие специальности, он проходит обучение в учебном центре от 2 до 6 месяцев (в зависимости от профессии). Для него разрабатывается программа, после чего он должен пройти аттестацию и при успешной сдаче, допускается к работе. Учебный центр – это подразделение, которое непосредственно занимается обучением сотрудников, организацией всех учебных процессов», - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что сотрудники ежегодно проходят аттестацию по вопросам охраны труда и каждые 3, 5 лет проходят повышение квалификации.
Специфика предприятия не позволяет брать на определенные должности людей без профильного образования, образованные и квалифицированные кадры очень важны.
 
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Теги: Днепропетровщина

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