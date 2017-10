| Общество | 16:53 | 05.10.2017 Сотрудники Павлоградского химзавода регулярно посещают семинары по повышению квалификации: работники осваивают новое оборудование и новые технологии На Павлоградском химзаводе работает почти 1,5 тыс. сотрудников, среди них 754 женщин и 685 мужчин. Средний возраст работников составляет 44 года. Для сотрудников предприятия систематически проводятся семинары и тренинги по повышению квалификации, как в учебном центре «ПРОФЕССИОНАЛ», который функционирует на территории предприятия, так и за его пределами. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе предприятия. Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ» – это подразделение, которое непосредственно занимается обучением сотрудников, организацией всех учебных процессов. С помощью обучения в центре сотрудники завода получают широкий диапазон профессиональных умений и навыков, осваивают новое оборудование и новые технологии, повышают уровень качества выпускаемой продукции и адаптируются в трудовом коллективе и технологическом процессе. К услугам преподавателей и учащихся предоставлена библиотека, способная обеспечить информационной, справочной и учебной литературой, а также наличие необходимых мощностей и современной технологии учебного процесса, оснащение различными наглядными средствами, плакатами, наличие компьютерной базы. Учебный центр включает в себя комплекс зданий, состоящий из 3 учебных аудиторий на 300 посадочных мест, а также участки практических занятий в действующих производственных зданиях. В пресс-службе также отметили, что выпускники ВУЗов при трудоустройстве на работу проходят адаптационный период, 3 месяца.

«Если человек устраивается на рабочие специальности, он проходит обучение в учебном центре от 2 до 6 месяцев (в зависимости от профессии). Для него разрабатывается программа, после чего он должен пройти аттестацию и при успешной сдаче, допускается к работе. Учебный центр – это подразделение, которое непосредственно занимается обучением сотрудников, организацией всех учебных процессов», - отметили в пресс-службе. Сообщается, что сотрудники ежегодно проходят аттестацию по вопросам охраны труда и каждые 3, 5 лет проходят повышение квалификации.

Специфика предприятия не позволяет брать на определенные должности людей без профильного образования, образованные и квалифицированные кадры очень важны.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7