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09.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукты питания в Днепре»
09.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги проведения Дня донора в ДОКБ им. Мечникова»
09.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Прогноз погоды на текущую неделю. Как долго продлиться «бабье лето» в Днепропетровской области?»

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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 18:00 | 06.10.2017
Афиша Днепра: куда пойти на выходных

 «МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 7 и 8 октября.

Фестиваль еды «Городской пикник»

Когда: 11:00, 7 октября.
Цена: 50 грн.
Где: «Лавина», г. Днепр, ул. Космическая, 20

Только лучшие участники с уличной едой, обогреватели, уличные камины, теплые пледы и горячий глинтвейн, а может быть пунш? Зона с дизайн-маркетом, детская зона, живая музыка, тематические фотозоны,- это лишь малая часть того, что ждет Вас на Городском Пикнике.

Концерт «Dust N' Bones»

Когда: 19:00, 8 октября.
Цена: Фан — 80 грн. Места за столиками - 120 грн. На входе 100/150 грн
Где: ресторан «Поплавок», ул. Сичеславская Набережная, 7

Группа «Dust N' Bones» дает тур по Украине в честь реюниона легендарной группы Guns N' Roses в старом составе. Начало тура стартует 8 октября в Днепре. У вас будет возможность услышать и увидеть более 2 часов хитов GN'R с бешенной энергетикой молодых ганзов.

Спектакль «Сонце в очах твоїх»

Когда: 18:00, 7-8 октября.
Цена: 70 грн, для студентов — 50 грн.
Где: театр «Крик», ул. Грушевского, 1.

... Поэзия. Размышления. Музыка. Саксофон ...

Мелодрама «Ким»

Когда: 17:00, 7 октября.
Цена: 40-50 грн.
Где: театр «Верим!», ул. Набережная Победы, 5.

При всей неправдоподобности сюжета, при всем нагромождении случайностей — автор создал простую и светлую историю о том, что все мы одиноки, пока не полюбим, и пока не полюбят нас. Добро непобедимо, хоть это и банально звучит, и если верить, сказка обязательно станет былью.

Фильм «Бегущий по лезвию 2049»

Премьера в Украине состоялась 5 октября.


Жанр: фантастика.
Режиссёр: Дени Вильнёв.
Актёры: Харрисон Форд, Райан Гослинг, Робин Райт, Джаред Лето, Дэйв Батиста.
Где: Multiplex Dafi IMAX, Multiplex Караван, Материк-Кино, Мост-кино.

Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через несколько десятилетий.
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Теги: общество, Днепр

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