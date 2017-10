| Общество | 18:00 | 06.10.2017 Афиша Днепра: куда пойти на выходных «МОСТ-ДНЕПР» предлагает обзор культурных и развлекательных мероприятий в Днепре на выходные 7 и 8 октября. Фестиваль еды «Городской пикник» Когда: 11:00, 7 октября.

Цена: 50 грн.

Где: «Лавина», г. Днепр, ул. Космическая, 20 Только лучшие участники с уличной едой, обогреватели, уличные камины, теплые пледы и горячий глинтвейн, а может быть пунш? Зона с дизайн-маркетом, детская зона, живая музыка, тематические фотозоны,- это лишь малая часть того, что ждет Вас на Городском Пикнике. Концерт «Dust N' Bones» Когда: 19:00, 8 октября.

Цена: Фан — 80 грн. Места за столиками - 120 грн. На входе 100/150 грн

Где: ресторан «Поплавок», ул. Сичеславская Набережная, 7 Группа «Dust N' Bones» дает тур по Украине в честь реюниона легендарной группы Guns N' Roses в старом составе. Начало тура стартует 8 октября в Днепре. У вас будет возможность услышать и увидеть более 2 часов хитов GN'R с бешенной энергетикой молодых ганзов. Спектакль «Сонце в очах твоїх» Когда: 18:00, 7-8 октября.

Цена: 70 грн, для студентов — 50 грн.

Где: театр «Крик», ул. Грушевского, 1. ... Поэзия. Размышления. Музыка. Саксофон ... Мелодрама «Ким» Когда: 17:00, 7 октября.

Цена: 40-50 грн.

Где: театр «Верим!», ул. Набережная Победы, 5. При всей неправдоподобности сюжета, при всем нагромождении случайностей — автор создал простую и светлую историю о том, что все мы одиноки, пока не полюбим, и пока не полюбят нас. Добро непобедимо, хоть это и банально звучит, и если верить, сказка обязательно станет былью. Фильм «Бегущий по лезвию 2049» Премьера в Украине состоялась 5 октября.

Жанр: фантастика.

Режиссёр: Дени Вильнёв.

Актёры: Харрисон Форд, Райан Гослинг, Робин Райт, Джаред Лето, Дэйв Батиста.

Где: Multiplex Dafi IMAX, Multiplex Караван, Материк-Кино, Мост-кино. Продолжение культового фильма «Бегущий по лезвию», действие которого разворачивается через несколько десятилетий. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепр Теги: общество ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7