| Общество | 17:08 | 05.10.2017 В Днепровском районе открыли первый буккроссинг В Днепровской райгосадминистрации открыли буккроссинг. Около трех сотен книг подарила новой библиотеке ДнепрОГА. Есть разные жанры – от художественной литературы до публицистики. Об этом рассказал заместитель председателя ДнепрОГА Камиль Примаков. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Традиция создания буккроссингов начала ДнепрОГА – города и районы области подхватили идею. Сейчас в админзданиях региона уже с десяток таких библиотек. Стремимся, чтобы их открывали больше в селах. Мы живем во время гаджетов, и важно дать возможность молодым людям держать в руке настоящую книгу, а не только смотреть в смартфон», – отметил Камиль Примаков. Работники и посетители Днепровской РГА готовы дополнить коллекцию нового буккросинга своими книгами, чтобы таким образом поделиться эмоциями друг с другом. «Я видела такой буккроссинг в ДнепрОГА, и теперь очень радостно, что и у нас открыли подобный читальный уголок. Это очень интересная идея. Полезно в свободную минутку отдохнуть именно с книгой», – поделилась сотрудница Днепровской РГА Руслана Пикинер. Открытие буккроссинга способствует возрождению культуры чтения, считает председатель Днепровской РГА Артем Фисунов. «Это очень важно, ведь мы ориентируем досуг читателей в правильном направлении. Я уже выбрал книгу, которую хотел бы почитать – о

казаках-характерников. Но ее уже кто-то взял. Хорошие экземпляры быстро «разлетаются», почитаю как вернут», – рассказал Артем Фисунов. Воспользоваться буккроссингом можно на третьем этаже Днепровской райгосадминистрации по адресу: пгт.Слобожанское, ул.Тепличная, 5. Буккроссинг – свободная библиотека для обмена книгами, которую обустраивают в общественных местах. Главное правило – вместо взятой книги нужно поставить другую. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7