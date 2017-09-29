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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 17:08 | 05.10.2017
В Днепровском районе открыли первый буккроссинг

В Днепровской райгосадминистрации открыли буккроссинг. Около трех сотен книг подарила новой библиотеке ДнепрОГА. Есть разные жанры – от художественной литературы до публицистики. Об этом рассказал заместитель председателя ДнепрОГА Камиль Примаков.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«Традиция создания буккроссингов начала ДнепрОГА – города и районы области подхватили идею. Сейчас в админзданиях региона уже с десяток таких библиотек. Стремимся, чтобы их открывали больше в селах. Мы живем во время гаджетов, и важно дать возможность молодым людям держать в руке настоящую книгу, а не только смотреть в смартфон», – отметил Камиль Примаков.

Работники и посетители Днепровской РГА готовы дополнить коллекцию нового буккросинга своими книгами, чтобы таким образом поделиться эмоциями друг с другом.

«Я видела такой буккроссинг в ДнепрОГА, и теперь очень радостно, что и у нас открыли подобный читальный уголок. Это очень интересная идея. Полезно в свободную минутку отдохнуть именно с книгой», – поделилась сотрудница Днепровской РГА Руслана Пикинер.

Открытие буккроссинга способствует возрождению культуры чтения, считает председатель Днепровской РГА Артем Фисунов.

«Это очень важно, ведь мы ориентируем досуг читателей в правильном направлении. Я уже выбрал книгу, которую хотел бы почитать – о
казаках-характерников. Но ее уже кто-то взял. Хорошие экземпляры быстро «разлетаются», почитаю как вернут», – рассказал Артем Фисунов.

Воспользоваться буккроссингом можно на третьем этаже Днепровской райгосадминистрации по адресу: пгт.Слобожанское, ул.Тепличная, 5.

Буккроссинг – свободная библиотека для обмена книгами, которую обустраивают в общественных местах. Главное правило – вместо взятой книги нужно поставить другую.
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