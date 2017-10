| Общество | 08:22 | 06.10.2017 В Украине непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов В ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в 7 областях. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины. Без электричества остались: Ивано-Франковская - 48 н.п., Львовская - 44 н .п., Волынская - 42 н.п., Ровенская - 23 н.п., Закарпатская - 18 н.п., Тернопольская - 17 н.п., Черновицкая - 3 н.п. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

