В Украине непогода оставила без электричества около 200 населенных пунктов

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В ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в 7 областях.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.
Без электричества остались: Ивано-Франковская - 48 н.п., Львовская - 44 н .п., Волынская - 42 н.п., Ровенская - 23 н.п., Закарпатская - 18 н.п., Тернопольская - 17 н.п., Черновицкая - 3 н.п.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.