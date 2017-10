| Общество | 08:48 | 06.10.2017 Днепропетровщина отметила пятую годовщину создания ЦНАПов (ФОТОРЕПОРТАЖ) Днепропетровщина отмечает пять лет со дня основания ЦНАП. 56 Центров, 2 млн админуслуг и 250 работников – такими достижениями область подытожила юбилей. В ДнепрОГА поздравили тех, кто заботится о комфорте жителей области и приближает к ним качественные сервисы. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«У Днепропетровщины своя история ЦНАПов, которая уникальная в Украине. Из более 700 Центров, работающих в стране, 56 – в нашей области. Они не только во всех городах, но и в каждом районе. Ту или иную услугу можно получить в одном месте, быстро и без очередей. На сегодня по количеству таких сервисных центров и качеству предоставления админуслуг Днепропетровщина – абсолютный лидер», - отметил первый заместитель председателя ДнепрОГА Олег Кужман.

Лучшим – поздравительные письма…

.. слова благодарности....

... .и цветы.

Пять лет назад ЦНАП Днепра начал sms-информирование жителей о готовности документов. В прошлом году он поразил своей неформатностью, открыв офис «Левобережный» в торговом центре.

«Наши посетители имеют возможность не только получить админуслугу, но и решить свои текущие вопросы. В торговом центре размещены мониторы, и люди видят, когда их очередь, – отметила руководитель днепровского ЦНАП Елена Огиенко. – Сейчас предоставляем 212 админуслуг, которые в течение недели получают 12-14 тысяч человек. Стремимся перевести как можно больше услуг на е-платформу, чтобы посетители могли прийти в ЦНАП лишь однажды – забрать готовые документы».

В 2016-м первый ЦНАП появился в объединенной громаде. «Пионером» стала Слобожанская. Сейчас в громадах работают девять центров.

«Благодаря GIZ мы организовали поездку семи голов объединенных громад в Германию и показали им, как там работают аналогичные Центры, – рассказала директор Центра развития местного самоуправления Елена Тертышная. – Продолжим плодотворное сотрудничество с международными партнерами и в дальнейшем. В планах – строительство ЦНАПов в громадах «с нуля».

ЦНАПы Днепропетровщины не только предоставляют админуслуги. Они первыми в Украине начали хорошую традицию – проводить тематические флешмобы.

Улучшать качество работы ЦНАПов области помогают европейские партнеры. Среди самых активных – Немецкая федеральная компания GIZ.

«Эффективно сотрудничаем с Днепропетровщиной с 2015 года. Помогаем улучшать жизнь переселенцев и громад, которые их приняли. Все инициативы осуществляем от имени Правительства Германии. За полтора года ЦНАПам области передали 130 единиц компьютерной техники, реализовали социальных проектов почти на 900 тысяч гривен. Обустройство ЦНАПов – одна из сфер, которую мы будем поддерживать и в дальнейшем», - отметил и.о. руководителя проекта GIZ «Поддержка украинских территориальных громад в связи с увеличением переселенцев» Андрей Гарбуза.

Поздравления принимает и руководитель ЦНАП Томаковской РГА Яна Рачук. «Наш Центр начал работу 24 декабря 2012 года. За это время мы предоставили почти 30 тысяч админуслуг. Среди самых актуальных – регистрация земли, оформление недвижимости, прописка и выписка. Обслуживаем весь район – это 27 тысяч человек. Буем расширять количество услуг, работать открыто и прозрачно», – рассказала она.

