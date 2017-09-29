Представлен новый военный прокурор Криворожского гарнизона Южного региона Украины

Заместитель военного прокурора Южного региона Украины Роман Мрочко представил руководящему составу воинских частей и учреждений Криворожского гарнизона нового руководителя военной прокуратуры гарнизона - майора юстиции Сопивника Андрея Васильевича.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ведомтсва.

Роман Николаевич охарактеризовал новоназначенного военного прокурора гарнизона как опытного специалиста, знания и служебный опыт которого, безусловно, будут способствовать росту активности и эффективности деятельности прокуратуры.

Заместитель военного прокурора региона также отметил, что в сегодняшних условиях для государства и органов прокуратуры важнейшей задачей является обеспечение неуклонного соблюдения требований законодательства и правопорядка в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях. Ведь от боеготовности воинских подразделений и их способности выполнять поставленные задачи зависит будущее нашей страны.

В свою очередь, Андрей Васильевич поблагодарил за оказанное доверие и заверил присутствующих, что полностью осознает всю степень ответственности, возложенной на него и руководством и обществом в целом, и обязуется примерно выполнять служебные обязанности по обеспечению законности во вверенном ему регионе.