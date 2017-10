| Общество | 09:29 | 06.10.2017 В ОКБ им. Мечникова стартовал День донора (ФОТО) Заместитель главного врача Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Александр Толубаев сообщил, что День донора в медучреждении стартовал. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Больница Мeчникова онлайн! Пeрвые доноры начали приходить ещe задолго до 8:00! Регистрация началась! Днепряне сдают кровь для раненых военных!», - рассказал он. Фото: Фейсбук Александр Толубаев. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

