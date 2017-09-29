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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:46 | 06.10.2017
В Запорожской области опровергли информацию о массовом увольнении полицейских

Распространенная рядом электронных СМИ информация о массовом увольнении полицейских из Национальной полиции в Запорожской области не соответствует действительности.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Запорожской области.

«В некоторых интернет-изданиях была опубликована информация о том, что за две недели до принятия пенсионной реформы рапорты на увольнение на пенсию написали около 300 офицеров Национальной полиции в Запорожской области.

Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.

За период с 1 сентября по 5 октября 2017 со службы в подразделениях Главного управления Национальной полиции в Запорожской области освободилось 86 полицейских. Из них 69 - на пенсию, 9 - по собственному желанию, восьмой связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий», - заявили в ведомстве.
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