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| Общество | 13:59 | 06.10.2017
Глеб Пригунов: «Децентрализация - рост бюджетов - сотрудничество всех уровней власти - новое качество жизни!»

В селе Елизаветовка открыли обновленный детский сад. Современный корпус, построенный по новым технологиям и оснащен современным оборудованием, позволит еще 20 деткам посещать садик.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета.

Из областного бюджета за 2 года строительства заведения было выделено 9 млн грн, и еще 400 тыс. грн - из районного, на внутреннюю отделку. Всего в этом году за средства областного бюджета ремонтируется, строится, проектируется 70 детских учебных заведений, 4 из них сводятся «с нуля».

«Все это стало возможным благодаря слаженной работе всех ветвей власти. Темпы реализации проектов соответствуют стратегии децентрализации, которая воплощается по инициативе Президента Украины Петра Порошенко. Я уверен, что уже скоро, благодаря бюджетной децентрализации, мы не будем делать из открытий садов чрезвычайные события, это будет лишь свидетельством ежедневной кропотливой работы », - прокомментировал председатель областного совета Глеб Пригунов
 
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Теги: Днепропетровщина

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