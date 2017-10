| Общество | 13:59 | 06.10.2017 Глеб Пригунов: «Децентрализация - рост бюджетов - сотрудничество всех уровней власти - новое качество жизни!» В селе Елизаветовка открыли обновленный детский сад. Современный корпус, построенный по новым технологиям и оснащен современным оборудованием, позволит еще 20 деткам посещать садик. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета. Из областного бюджета за 2 года строительства заведения было выделено 9 млн грн, и еще 400 тыс. грн - из районного, на внутреннюю отделку. Всего в этом году за средства областного бюджета ремонтируется, строится, проектируется 70 детских учебных заведений, 4 из них сводятся «с нуля». «Все это стало возможным благодаря слаженной работе всех ветвей власти. Темпы реализации проектов соответствуют стратегии децентрализации, которая воплощается по инициативе Президента Украины Петра Порошенко. Я уверен, что уже скоро, благодаря бюджетной децентрализации, мы не будем делать из открытий садов чрезвычайные события, это будет лишь свидетельством ежедневной кропотливой работы », - прокомментировал председатель областного совета Глеб Пригунов

