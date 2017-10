| Общество | 14:29 | 06.10.2017 Новости недели: что сделано на Днепропетровщине Ремонт дорог, реконструкция детсада, капремонт школы и обновление Дома культуры. Об основных инфраструктурных проектах - в еженедельном ТОП-5. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. • В поселке Лубянка Синельниковского района начался капремонт улицы Центральная. На 1,5 км пути дорожники сняли старое покрытие, пока монтируют новые бордюры. Работы должны завершиться до конца октября. • В селе Глееватка Криворожского района продолжается реконструкция детского сада «Радуга» на 108 мест. Существующий корпус, в котором сегодня воспитываются 73 ребенка, уже отремонтировали и утеплили. В достроенном помещении и возведенном «с нуля» спортзале подрядчики уже приступили к внутренним работам, которые выполнили почти на 50%. Полностью завершить реконструкцию детсада планируют весной 2018. • Ремонтные работы на улице Волгоградская в Кривом Роге - на финише. Подрядчики обновили проезжую часть и пешеходные дорожки. На 2-километровую дорогу сейчас наносят разметку. • Продолжается капремонт районного Дома культуры в Юрьевке. Подрядчики уже починили кровлю, обновили фасад, заменили окна и входную дверь. Сейчас меняют коммуникации и систему отопления. Ремонт культурного центра планируют завершить до конца 2017 года. • В Синельниково продолжают осовременивать школу №7. Во внутреннем дворе подрядчики смонтировали современный фасад, уложили тротуарную плитку и перешли во внешний двор. Во всей школе новые энергосберегающие окна. На центральном крыльце подрядчики обустроили пандус. В спортзале, в котором будут заниматься физкультурой и школьники, и воспитанники спортивных секций, заменили крышу и окна, забетонировали пол. Параллельно ведутся внутренние работы на втором и третьем этажах школы. Сдать объект планируют в следующем году.

twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: Днепропетровщина ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7