Новости недели: что сделано на Днепропетровщине

Ремонт дорог, реконструкция детсада, капремонт школы и обновление Дома культуры. Об основных инфраструктурных проектах - в еженедельном ТОП-5.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

• В поселке Лубянка Синельниковского района начался капремонт улицы Центральная. На 1,5 км пути дорожники сняли старое покрытие, пока монтируют новые бордюры. Работы должны завершиться до конца октября.

• В селе Глееватка Криворожского района продолжается реконструкция детского сада «Радуга» на 108 мест. Существующий корпус, в котором сегодня воспитываются 73 ребенка, уже отремонтировали и утеплили. В достроенном помещении и возведенном «с нуля» спортзале подрядчики уже приступили к внутренним работам, которые выполнили почти на 50%. Полностью завершить реконструкцию детсада планируют весной 2018.

• Ремонтные работы на улице Волгоградская в Кривом Роге - на финише. Подрядчики обновили проезжую часть и пешеходные дорожки. На 2-километровую дорогу сейчас наносят разметку.

• Продолжается капремонт районного Дома культуры в Юрьевке. Подрядчики уже починили кровлю, обновили фасад, заменили окна и входную дверь. Сейчас меняют коммуникации и систему отопления. Ремонт культурного центра планируют завершить до конца 2017 года.

• В Синельниково продолжают осовременивать школу №7. Во внутреннем дворе подрядчики смонтировали современный фасад, уложили тротуарную плитку и перешли во внешний двор. Во всей школе новые энергосберегающие окна. На центральном крыльце подрядчики обустроили пандус. В спортзале, в котором будут заниматься физкультурой и школьники, и воспитанники спортивных секций, заменили крышу и окна, забетонировали пол. Параллельно ведутся внутренние работы на втором и третьем этажах школы. Сдать объект планируют в следующем году.

