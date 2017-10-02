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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:41 | 06.10.2017
ДТЭК Днепрооблэнерго готов усиливать сети городов, которые планируют перейти на электроотопление

Вслед за Никополем, Марганцем и Покровом еще несколько городов Днепропетровщины готовятся к переходу на индивидуальное электроотопление, как более эффективную альтернативу устаревшим системам централизованного теплоснабжения. Во время круглого стола в обладминистрации, руководство области, мэры городов, и ДТЭК Днепрооблэнерго обсудили перспективы такого перехода.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепроблэнерго.

Частые проблемы с централизованным отоплением заставляют города Днепропетровской области принимать решения о переходе на более эффективные варианты отопления, в частности, на электрическое. Опыт городов, опробовавших все преимущества индивидуального отопления, показал перспективность и важность таких системных изменений для жителей с применением комплексного подхода. Ведь использование электрокотлов и обогревателей существенно увеличивает нагрузку на городские электросети. Без серьезных подготовительных работ по усилению сетей и модернизации электрооборудования такой переход может привести к проблемам в энергоснабжении городов.

По итогам круглого стола на уровне области была достигнута договоренность проработать дорожную карту относительно децентрализации отопления. Также было принято решение разработать стратегии развития электроотопления в Днепропетровской области для тех городов, где подобный переход будет наиболее эффективен.

В свою очередь, ДТЭК Днепрооблэнерго заявил о своей готовности провести все подготовительные работы по усилению сетей и модернизации электрооборудования. Для начала реализации проекта необходимо его обязательное утверждение в тарифах как спецпрограмма, дополнительно к текущей инвестиционной программе компании.

В связи с тем, что переход городов на электроотопление может существенно повысить нагрузку на сети, мэры городов и энергетики согласились с важностью своевременного выделения средств на подготовку электросетей к росту нагрузки в зимний период. Участники выразили надежду, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) будет учитывать в инвестиционных программах энергоснабжающих компаний планы городов по переходу на электроотопление.

Кроме того, участники подписали обращение к главе Кабинета министров Украины Владимиру Гройсману о необходимости дополнения в 2018 году государственной программы «Теплые кредиты» возможностью покупки электроотопительного оборудования населением на льготных условиях.

«Сектор централизованного теплоснабжения в Украине находится в неудовлетворительном состоянии. Задача государства помогать городам в реализации проектов по улучшению ситуации с отоплением, чтобы оно было более эффективным и менее затратным для населения. Энергетики готовы идти навстречу городам, но для таких проектов нужно, чтобы регулятор выделял средства на усиление сетей. Процедура проста - города должны разработать проекты и совместно с энергокомпанией подать соответствующую заявку в НКРЕКУ. Без целевой реконструкции, существующая сеть электроснабжения населенных пунктов не сможет выдержать стремительный рост нагрузок», - сообщил руководитель офиса стратегических проектов ДТЭК Энерго Игорь Маслов
Директор ДТЭК Днепрооблэнерго Вадим Кухтий сообщил, что компания готова поддерживать такую инициативу городов и вполне понятное желание потребителей перейти на стабильное электроотопление, чтобы иметь гарантированное тепло в своих домах и квартирах.

«На примере Никополя, Марганца и Покрова, которые в прошлом году отказались от централизованного отопления, мы получили колоссальный и довольно тяжелый опыт. Нам пришлось не только усиливать сети, но и в авральном режиме устранять многочисленные аварии и приложить массу усилий, чтобы свет и тепло сохранялись в каждом доме. В этом году от централизованного отопления также планирует отказаться Новомосковск. Компания готова заранее подготовить сети к повышенной нагрузке, выполнив модернизацию и усиление необходимых участков. У нас есть четкий план действий. Главное, чтобы такое переоснащение имело плановый характер и было подкреплено соответствующим финансированием, подтвержденным государственным регулятором», - сообщил Вадим Кухтий.

Первый заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман отметил, что областная государственная администрация уделяет особое внимание вопросу теплообеспечения наших городов.

«И задача, которая сегодня стоит перед нами, - обеспечить теплом жителей области и уйти от централизованного теплоснабжения. На Днепропетровщине уже есть примеры городов Покров, Марганец, Никополь, которые отказались от устаревших, несущих большие риски срывов и потерь, систем. Сегодня мы собрались с мэрами этих и других городов, представителями ДТЭК Днепрооблэнерго, чтобы выработать общую точку зрения и разработать дальнейшие шаги. Главная задача, которую ставим перед собой, - в кратчайшие сроки перейти на альтернативные виды отопления. В соответствии с решением сегодняшнего заседания будет передано обращение к Кабинету министров Украины, в Госагентство по энергоэффективности, а также НКРЭКУ. А мэрам будут поставлены задачи по разработке схем теплоснабжения своих городов», - отметил Олег Кужман.

Директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма добавил, что модернизировать систему отопления бюджетных и жилых зданий, переведя ее на электроотопление, поможет такой инструмент как энергосервис.
«Инвесторы – энергосервисные компании – могут профинансировать и выполнить такие проекты «под ключ», гарантировав экономию. Таким образом, город и жители смогут сэкономить свои деньги и получить модернизированные, более комфортные здания», - добавил Евгений Бушма.

 
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Теги: Днепропетровщина

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