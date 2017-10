| Общество | 16:14 | 06.10.2017 На Днепропетровщине прошли соревнования пожарных по скоростному маневрированию (ФОТО, ВИДЕО) Сегодня, 6 октября, в Днепре состоялся второй этап конкурса «Лучший водитель по скоростному маневрированию» на пожарных автомобилях. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Скоростное маневрирование водителей пожарных автомобилей вряд ли оставит кого-то равнодушным. Мастерства водителей пожарно-спасательной техники можно только позавидовать. Управлять многотонной машиной, полностью укомплектованной огнетушащего вещества и средствами спасения, довольно сложно, тем более по улицам города. На каждый вызов пожарное подразделение должен прибыть вовремя, поэтому спасателям и предоставлено право преимущества на дороге. В реальной жизни все иначе. Не каждый из участников дорожного движения оказывает эту самую преимущество, не каждый осознает, что в пожарных каждая секунда на счету. Поэтому с целью повышения профессионального мастерства водителей пожарных автомобилей Главным управлением ежегодно проводятся такие соревнования, которые собирают участников из пожарных частей области. Соревнования состояли из двух этапов. На первом этапе проводилось тестирование водителей на знание правил дорожного движения. Во втором - водители автомобилей должны были правильно проехать определенную дистанцию и выполнить огромное количество упражнений. Это проезд по кругу установленного диаметра, проезд "змейкой", остановка "стоп линия", заезд на стоянку и в боксе, и в конце - забор воды из емкости пожарным насосом и подача ее с помощью пожарного ствола. По результатам соревнования, лучшим по скоростному маневрированию стал Геннадий Крюк - водитель 1 государственной пожарно-спасательной части города Днепр. Второе место - водитель 33 государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Днепропетровской области Владимир Иванов. Третье место - водитель 5 государственной пожарно-спасательной части областного центра Сергей Байдак. Победители соревнований были награждены ценными подарками и грамотами.



twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Днепропетровщина Теги: транспорт ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7