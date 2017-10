| Общество | 16:56 | 06.10.2017 Известный фоторепортер Дмитрий Муравский презентовал собственную книгу в ДнепрОГА (ФОТО) В ДнепрОГА военный фоторепортер Дмитрий Муравский презентовал книгу «Через війну: погляд волонтера». В ней - около трех сотен фотографий с Майдана и зоны АТО. За каждой - судьбы людей и невыдуманные истории.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Это было в феврале - буквально первые дни, когда наши бойцы заняли опорный пункт в Авдеевке. На снимке хорошо видно, как выглядит передовая: боеприпасы вперемешку с сухпайком, все в глине. А ребята все равно шутят», - показывает на одну из фотографий Дмитрий Муравский.



На выставке известного фотографа в ОГА таких фотографий с десяток. На них - и ужас войны, и надежда на будущее. Это лишь малая часть снимков, представленных в книге репортера.



«В книгу вошли три сотни фото, сделанных за годы войны. Она рассказывает о событиях глазами их участников - волонтеров, АТОшников, - рассказал Дмитрий Муравский. - В книге много фотографий имеют сопроводительные надписи, небольшие рассказы, которые открывают то, что в кадр не попало. Ведь за каждой фотографией есть история, человеческая судьба».



К творческому вечеру Дмитрия Муравского присоединились бойцы 5-го батальона Украинской добровольческой армии.



«На фотографиях есть много моих поблатимов. Очень радует, что о войне рассказывают через такие фото, ведь мы должны говорить о ней откровенно. На войне есть не только страх, но и настоящие чувства - дружба, вера, надежда, любовь. На фотографиях, как и в жизни, видно: война не разрушает нас изнутри, она нас закаляет. Мы становимся сильными, стальными, и готовы и дальше защищать страну», - поделился командир учебного центра Украинской добровольческой армии Максим Швец.



Гости встречи под впечатлением. Они смогли не только посмотреть на фото прямо с передовой, но и «из первых уст» узнать о тех событиях.



«Рады тому, что обладминистрация превращается в место встречи жителей региона с известными блогерами, фотографами, писателями. Дмитрий Муравский - наш близкий друг. Его снимки расположены на Аллее памяти возле ОГА. Эти фото показывают, в каких тяжелых условиях находятся солдаты, какой ценой отстаивают независимость», - отметил советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.



По его словам, такой творческий вечер - возможность для людей, которые живут в 250 километрах от линии боевых действий, понять, что на самом деле там происходит

