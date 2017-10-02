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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:42 | 09.10.2017
9 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 9 октября в Украине и мире.

Сегодня, 9 октября, во всем мир отмечают день почты. Праздник отмечается ежегодно по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

12 октября 1492 года итальянский мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом свете — в этот день экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, что впоследствии было принято за официальную дату открытия Америки. Хотя в большинстве других американских стран День Колумба отмечается 12 октября, в Соединенных Штатах он отмечается во второй понедельник октября.

Также в этот день в Канаде празднуют День благодарения , это праздник благодарности за все лучшее из пережитого в истекающем году — национальный праздник в Канаде и США. Сущность и смысл его являются общими для всех североамериканцев, хотя даты празднования заметно разнесены по времени: в Канаде это второй понедельник октября, а в США — четвертый четверг ноября.

Кроме этого, 9 октября, в Южной Корее отмечается День провозглашения корейского алфавита. Исконный алфавит Корейского языка называют Хангыль, и сегодня празднуют его создание и провозглашение в стране королем Седжоном Великим.

Сегодня, 9 октября, в Японии отмечают день физкультуры.

В Украине начиная с 2000 года, 9 октября, празднуют День риэлтора, вслед за Днем юриста. Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.

Именины у Александра, Афанасия, Владимира, Дмитрия, Ефрема, Ивана, Николая и Тихона.
 
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Теги: Украина, Днепропетровщина

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