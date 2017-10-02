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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 09:51 | 09.10.2017
В Пятихатках реконструируют очистные сооружения впервые за 20 лет - Валентин Резниченко

В Пятихатках за областной счет реконструируют канализационные сети и очистные сооружения. Более двух десятков лет почти 20 тысяч жителей города и пяти окрестных сел живут, как в средневековье - загрязненные сточные воды сливаются прямо в балку. Реконструкция проводится поэтапно и рассчитана на три года, сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«По заданию Президента Украины Петра Порошенко реализуем десятки проектов по всей области - строим и капитально ремонтируем школы и детсады, обновляем дороги. Реконструируем и очистные сооружения. Восстановление канализационных сетей в Пятихатках поможет создать комфортную среду для жизни людей. А главное - улучшит санитарное состояние города и окружающих сел», - отметил Валентин Резниченко.

Канализационные системы Пятихатки работали некачественно более 20 лет - неочищенные сточные воды попадали в реку Саксагань. По словам горожан, канализационная сеть периодически забивается.

«Очистные сооружения давно нуждались в восстановлении, - рассказал мэр Пятихаток Олег Малоок. - Поэтому жители города благодарны руководителю области – наконец-то у нас будет чистый город и окружающая среда».

Реконструкцию очистных сооружений начали в 2016-м - восстановили канализационные насосные станции и проложили трубы в отдельных районах города.

В этом году подрядчики капитально отремонтировали лабораторию - там будут проверять воду на соответствие санитарным нормам. Обновили и другие сооружения для различных этапов очистки. Сейчас завершают реконструкцию дренажной насосной станции. После прохождения всех этапов фильтрации в балку будут сбрасываться очищенные стоки.

«Мы уже не можем дождаться, когда же улучшится наша экология. Сейчас невозможно пройти по городу - вокруг сплошные нечистоты. И порыбачить не можем, - поделился житель Алексей Казначеев. - Хорошо, что на нас обратили внимание и выделили деньги».

До конца года подрядчики планируют установить трансформаторную подстанцию и провести к сооружениям электричество. Реконструируют и здание для перекачки воды и насыщения ее воздухом.

Впоследствии заменят фильтры, обустроят наружное освещение и полностью восстановят канализационные сети в городе.


 
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Теги: Днепропетровщина

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