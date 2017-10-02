ДТЭК Днепроблэнерго инициировал встречу с городскими головами области для обсуждения перехода городов на электротопление (ВИДЕО)

Частые проблемы с централизованным отоплением заставляют города Днепропетровской области принимать решения о переходе на более эффективные варианты, в частности, на электроотопление.
В рамках круглого стола в ДнепрОГА представители компании ДТЭК и городские головы обсудили перспективу отказа от централизованного отопления.
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