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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:04 | 09.10.2017
ДТЭК Днепроблэнерго инициировал встречу с городскими головами области для обсуждения перехода городов на электротопление (ВИДЕО)

Частые проблемы с централизованным отоплением заставляют города Днепропетровской области принимать решения о переходе на более эффективные варианты, в частности, на электроотопление.

В рамках круглого стола в ДнепрОГА представители компании ДТЭК и городские головы обсудили перспективу отказа от централизованного отопления. 
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Теги: газ, Днепропетровщина, электричество

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