ДТЭК Днепроблэнерго инициировал встречу с городскими головами области для обсуждения перехода городов на электротопление (ВИДЕО)

Частые проблемы с централизованным отоплением заставляют города Днепропетровской области принимать решения о переходе на более эффективные варианты, в частности, на электроотопление.

В рамках круглого стола в ДнепрОГА представители компании ДТЭК и городские головы обсудили перспективу отказа от централизованного отопления.