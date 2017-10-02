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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:49 | 09.10.2017
На Днепропетровщине за средства инвесторов планируют строить новые ЦНАПы

В громадах области планируют «с нуля» строить новые ЦНАПы счет иностранных инвесторов. Об этом шла речь на встрече первого заместителя главы области Олега Кужмана с представителями мониторинговой миссии Евросоюза.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Мы фактически договорились с нашими европейскими партнерами, на Днепропетровщине «с нуля»построят несколько ЦНАПов за счет доноров. Этим будут заниматься европейские организации по программе «U-LEAD с Европой», - рассказал Олег Кужман.

Планируется, что в будущих центрах будут не только предоставлять админуслуги, но и обеспечат культурный досуг населения.

«ЦНАП по сути станет культурным центром, куда будут приходить общаться молодежь, участники АТО... Там будут бесплатные компьютерные услуги, вайфай, патриотические уголки. Это будет центр досуга, или народный дом, или административно-культурный центр», - отметил Олег Кужман.

По словам Олега Кужмана, иностранные организации будут заниматься не только строительством новых админцентров, но и развитием объединенных громад в целом. Для них будут проводить тренинги и мастер-классы.

«На эту программу для всей Украины Европа уже выделила 90 миллионовевро. Надеемся, львиная доля этой суммы пойдет на Днепропетровщину. Это будет ощутимый импульс для развития территориальных общин области», - добавил Олег Кужман.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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