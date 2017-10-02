Ученые доказали, что пасмурная погода полезна для здоровья

Ученые доказали, что пасмурная погода помогает людям работать больше и усерднее, передает «Healthystyle».

Открытие принадлежит американским ученым. Исследователи ознакомились со статистикой работы сотрудников японских банков. Фиксация производительности труда работников, помогла выяснить, что среднестатистический сотрудник быстрее выполняет задания в пасмурные дни. При солнечной погоде офисные сотрудники часто отвлекаются, отчего их продуктивность падает.

Исследователи считают, что ненастная погода за окном стимулирует сосредоточенность на работе.

