Днепру вернули земельный участок стоимостью более 28 млн грн

Прокуратурой Днепропетровской области в хозяйственный суд Днепропетровской области предъявлен иск в интересах государства в лице Днепровского городского совета к субъекту хозяйствования о расторжении договора аренды земельного участка на территории Амур-Нижнеднепровского района площадью 5,4 га стоимостью более 28 млн грн и обязательства вернуть его территориальной общине города.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.

Основанием для предъявления искового заявления стало то, что субъектом хозяйствования в нарушение условий договора аренды земли в течение последних 4 лет ненадлежащим образом выплачивалась арендная плата за землю, что привело к недополучению бюджетом значительных средств.

Хозяйственным судом Днепропетровской области удовлетворен иск прокуратуры в полном объеме, расторгнут договор аренды земельного участка и выдано обязательство предприятию вернуть его территориальной общине города.