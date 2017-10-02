Сегодняшний футбольный матч «Украина – Хорватия» в Киеве будут охранять почти 4 тыс. правоохранителей

Сегодня, 9 октября, в Киеве состоится заключительный квалификационный футбольный матч Чемпионата мира между национальными сборными командами Украины и Хорватии. В связи с этим правоохранители усилят меры безопасности в центральной части города.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в г. Киев.

Встреча футбольных команд состоится на НСК «Олимпийский», поэтому 3800 работников структурных подразделений столичной полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины усилят меры безопасности. Наряды полиции будут нести службу на прилегающих к стадиону территориях, остановках общественного транспорта и в метрополитене.

Кроме того, сотрудники патрульной полиции обеспечивать безопасность движения транспорта и пешеходов на улицах, приближенных к проведению спортивного мероприятия. Поэтому полиция просит водителей соблюдать правила дорожного движения, не оставлять транспорт в неустановленных местах и не парковать автомобили на тротуарах дорог, прилегающих к стадиону.

Киевские правоохранители призывают болельщиков вести себя цивилизованно, относиться друг к другу толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в выполнении их функций по охране правопорядка