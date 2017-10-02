Аграрии Днепропетровской области заканчивают собирать подсолнечник

На Днепропетровщине собрали более 800 тыс тонн подсолнечника. Аграрии области выполнили более 80% запланированных работ.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации.

«На полях Днепропетровщины собирают поздние зерновые и технические культуры. Сухая погода сопутствует аграриям - они работают бесперебойно, поэтому четко укладываются в сроки. Закончить эти работы планируется в начале ноября», - рассказали в управлении.

Также аграрии скосили половину посевов кукурузы и получили 465 тыс тонн этой культуры. Гречихи собрали 1,7 тыс тонн, проса - 6,4 тыс тонн. Это более 70% запланированных работ.