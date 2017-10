| Общество | 12:11 | 09.10.2017 Аграрии Днепропетровской области заканчивают собирать подсолнечник На Днепропетровщине собрали более 800 тыс тонн подсолнечника. Аграрии области выполнили более 80% запланированных работ. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «На полях Днепропетровщины собирают поздние зерновые и технические культуры. Сухая погода сопутствует аграриям - они работают бесперебойно, поэтому четко укладываются в сроки. Закончить эти работы планируется в начале ноября», - рассказали в управлении. Также аграрии скосили половину посевов кукурузы и получили 465 тыс тонн этой культуры. Гречихи собрали 1,7 тыс тонн, проса - 6,4 тыс тонн. Это более 70% запланированных работ. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

