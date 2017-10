| Общество | 12:35 | 09.10.2017 «Феерия Днепра» продемонстрировала огромный творческий потенциал Украины, - Глеб Пригунов В течение 11 дней в Днепре продолжался всеукраинский театральный фестиваль «Феерия Днепра», который был основан председателем областного совета Глебом Пригуновым. Лучшие театры страны показали днепрянам свои представления. Фестиваль собрал более 6 000 зрителей со всей области. Было использовано более 6 тонн декораций, на сцене сыграли более 200 актеров. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета. Были даже театры, которые не бывали в Днепре с гастролями десятилетиями, например, Черниговский театр драмы и комедии, который привез свой спектакль «Комедия ошибок», и это было настоящим открытием фестиваля. Главная звезда фестиваля, любимица публики - Ада Роговцева. Актриса как всегда была непревзойденной. Закрывала фестиваль спектакль «Веревка» Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Как всегда аншлаг, бурные аплодисменты и благодарности актерам за подаренные эмоции зрители. Подытоживая работу фестиваля, председатель областного совета Глеб Пригунов сказал: «Феерия Днепра» собрала большинство лучших театров страны и смогла в Днепре создать настоящий праздник для всех ценителей театрального искусства. «Феерия Днепра» добавила много свежего воздуха в театральную жизнь нашего города, фестиваль дал ему новых сил, благодаря которым наши театры получат новый толчок к развитию. «Феерия Днепра» помогла актуализировать некоторые проблемы театрального искусства в Днепропетровской области на другом уровне, придать им более глубокое освещение, на некоторые посмотреть под другим углом. Поэтому в следующем году, надеюсь, фестиваль подарит нам еще больше удовольствия от талантливых постановок!». Глеб Пригунов передал эстафету фестиваля Днепровскому академическому украинскому муздрамтеатру им. Шевченко, которому в следующем году исполнится 100 лет. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

