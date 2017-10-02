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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:52 | 09.10.2017
Улица Панко в Петриковке с качественным покрытием впервые за три десятилетия – Валентин Резниченко

В сердце Петриковского района с новым асфальтом улица, которая носит имя заслуженного мастера народного творчества Украины Федора Панко. Ее капитально отремонтировали впервые за 30 лет. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, в этом году в области улучшают состояние почти 160 коммунальных дорог.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Один из приоритетов власти на местах – строительство дорог, акцентирует Президент Украины Петр Порошенко. ДнепрОГА имеет цель – привести в порядок всю дорожную сеть региона. Ежегодно обновляем почти 160 дорог – это более 300 километров. Никакого ямочного ремонта, практикуем только капитальный – как в городах, так и селах», – отметил Валентин Резниченко.

Одна из улиц, которой ДнепрОГА дала вторую жизнь – в Петриковке. Недавно ее переименовали из Коммунистической на Федора Панко – выдающегося мастера петриковской декоративной росписи, чьи произведения экспонировались более чем в 40 странах мира. С новым названием улица получила и новое качественное покрытие.

«Мы уже не имели морального права оставлять дорогу в таком ужасном состоянии. Периодически проводили косметический ремонт, однако он не давал результата, – заметила Петриковский поселковый голова Ольга Гавриленко. – На капремонт поселковый бюджет средств не имел. Поэтому мы обратились в ДнепрОГА – и к великому счастью нам не отказали. Более того, дорогу обновили достаточно быстро – за три недели».

Дочь известного мастера – Валентина – живет на этой улице. Говорит, она давно нуждалась в ремонте, потому что имеет значение не только для Петриковки.

«На ней находится экспериментальный центр петриковской росписи, к которому приезжали известные художники, композиторы, – рассказала женщина. – Для меня было большим удивлением, когда улицу начали реставрировать. Хочется, чтобы так восстановили все дороги нашего поселка. А с улучшением жизни людей – и настроение будет улучшаться».
Кроме того, по словам местных жителей, улица социально значимая. Она соединяет центр поселка с трассой государственного значения, также она ведет на местный рынок.
«По этой улице движение всегда интенсивное: машины едут в центр Петриковки на базар. Дорога была очень плохая: даже велосипедиста не объехать, потому что везде ямы, – рассказал водитель, житель Петриковки Анатолий Срибненко. – А сейчас дорога замечательная, передвигаться одно удовольствие».
За два последних года ДнепрОГА обновила уже более 300 коммунальных дорог области.
 
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Теги: дороги, Днепропетровщина

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