| Общество | 12:52 | 09.10.2017 Улица Панко в Петриковке с качественным покрытием впервые за три десятилетия – Валентин Резниченко В сердце Петриковского района с новым асфальтом улица, которая носит имя заслуженного мастера народного творчества Украины Федора Панко. Ее капитально отремонтировали впервые за 30 лет. Как сообщил председатель ДнепрОГА Валентин Резниченко, в этом году в области улучшают состояние почти 160 коммунальных дорог. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Один из приоритетов власти на местах – строительство дорог, акцентирует Президент Украины Петр Порошенко. ДнепрОГА имеет цель – привести в порядок всю дорожную сеть региона. Ежегодно обновляем почти 160 дорог – это более 300 километров. Никакого ямочного ремонта, практикуем только капитальный – как в городах, так и селах», – отметил Валентин Резниченко. Одна из улиц, которой ДнепрОГА дала вторую жизнь – в Петриковке. Недавно ее переименовали из Коммунистической на Федора Панко – выдающегося мастера петриковской декоративной росписи, чьи произведения экспонировались более чем в 40 странах мира. С новым названием улица получила и новое качественное покрытие. «Мы уже не имели морального права оставлять дорогу в таком ужасном состоянии. Периодически проводили косметический ремонт, однако он не давал результата, – заметила Петриковский поселковый голова Ольга Гавриленко. – На капремонт поселковый бюджет средств не имел. Поэтому мы обратились в ДнепрОГА – и к великому счастью нам не отказали. Более того, дорогу обновили достаточно быстро – за три недели». Дочь известного мастера – Валентина – живет на этой улице. Говорит, она давно нуждалась в ремонте, потому что имеет значение не только для Петриковки. «На ней находится экспериментальный центр петриковской росписи, к которому приезжали известные художники, композиторы, – рассказала женщина. – Для меня было большим удивлением, когда улицу начали реставрировать. Хочется, чтобы так восстановили все дороги нашего поселка. А с улучшением жизни людей – и настроение будет улучшаться».

Кроме того, по словам местных жителей, улица социально значимая. Она соединяет центр поселка с трассой государственного значения, также она ведет на местный рынок.

«По этой улице движение всегда интенсивное: машины едут в центр Петриковки на базар. Дорога была очень плохая: даже велосипедиста не объехать, потому что везде ямы, – рассказал водитель, житель Петриковки Анатолий Срибненко. – А сейчас дорога замечательная, передвигаться одно удовольствие».

За два последних года ДнепрОГА обновила уже более 300 коммунальных дорог области.

