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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:03 | 09.10.2017
В Житомире спасатели вытащили застрявшего в заборе щенка (ФОТО)

В Житомире спасатели освободили щенка, который застрял в металлическом заборе.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе МВС Украины.

«Пушистый любитель приключений застрял в металлической ограде. Наверное, пытался разведать оперативную ситуацию. Житомирским спасателям пришлось ехать освобождать хвостатого из ловушки. Конечно, от ножниц по металлу пострадала ограда. Но оно того стоит! Если Вы стали свидетелем беды четвероногого, не будьте равнодушными - позвоните на горячую линию «101»», - говорится в сообщении. 
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Теги: Украина, происшествия

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