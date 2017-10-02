Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 13:16 | 09.10.2017
Сегодня в «Касается каждого» – нашумевшая история 12-летней мамы

В понедельник, 9 октября, в 18:00 на телеканале «Интер» – особенный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Мама-ребенок» – о самой молодой маме Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили на телеканале.

12-летняя Таня Лучишин из Борислава Львовской области 17 сентября родила дочку. Все, кто хорошо знает многодетную семью Лучишин, были шокированы этой новостью. Родные девочки отмалчивались и отказывались общаться со СМИ, не комментируя слухи и домыслы. Поверила и доверилась Таня только редакторам «Касается каждого». Они побывали в гостях у многодетной семьи и увидели, как сегодня живет юная мама.

Сама Таня Лучишин приедет на программу с новорожденной дочерью и впервые покажет малышку именно многомиллионной аудитории «Интера». Что она думает об отце ребенка и собирается ли продолжать с ним отношения? И как поведет себя папа девочки, когда узнает, что о нем готовятся рассказать на всю страну?

«В этой истории очень много вопросов, – считает ведущий программы «Касается каждого» Андрей Данилевич. – Как случилось, что мама Тани о положении дочери узнала всего за две недели до родов? Почему никто другой не заметил беременности девочки? Что будет с ней и ее ребенком дальше? Мы вместе с семьей Тани при поддержке экспертов программы попытаемся найти ответы на эти и многие другие вопросы. В том числе – как уберечь детей от серьезных ошибок, которые навсегда меняют их жизнь?»

Чтобы рассказать правду, в студию «Касается каждого» из Борислава приедет 31-летняя Анна Лучишин, мама Тани.

Поговорить о сложившейся ситуации также согласились отчим девочки Иван Еремин и директор центра социальных служб по делам детей и семьи города Борислав Виталий Плоскидняк. Пытался ли Иван поговорить с вероятным отцом ребенка? Как отреагировали социальные работники на ЧП в многодетной семье, которую они курировали?

В этой непростой ситуации помогут разобраться эксперты программы «Касается каждого»: адвокат Регина Гусейнова, психолог Влада Березянская, народная артистка Украины Ольга Сумская, директор школы этикета Наталия Адаменко, ведущий программы «Свідок» на НТН Александр Бондарчук и акушер-гинеколог с многолетним опытом Татьяна Татарчук.

Идет ли речь в этой истории о раннем созревании или же – о преступлении против несовершеннолетней? Смотрите выпуск «Касается каждого» – «Мама-ребенок» – на телеканале «Интер» сегодня, 9 октября, в 18:00.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина, общество

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
04.10.2017 14:06 В Желтых Водах ссора между собутыльниками закончилась поножовщиной
02.10.2017 12:56 Сегодня трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
Последние новости
09.10.2017
14:27		 Прогноз погоды: какая погода ждет жителей Днепропетровщине в ближайшие дни
09.10.2017
14:15		 В Японии вывели кур, яйца которых содержат препараты для лечения рака, склероза и гепатита
09.10.2017
13:56		 На Днепропетровщине задержан виновник смертельного ДТП (ФОТО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика