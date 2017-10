| Общество | 13:47 | 09.10.2017 День защитника Днепропетровщина отметит военным маршем и звездным концертом - Валентин Резниченко В День защитника Украины ДнепрОГА готовит большой праздник. В Днепре состоится военный марш, концерт лауреатов фестиваля «Песни, рожденные в АТО» и украинских звезд. Об этом сообщил председатель ОГА Валентин Резниченко. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «День защитника Украины для жителей Днепропетровщины - не просто выходной. Это праздник людей, которые не жалея здоровья, времени, денег встали на защиту Родины. Это праздник волонтеров, бойцов, каждого из нас. Отмечать его будем целый день - с маршем и любимыми песнями», - сказал Валентин Резниченко.



Утром 14 октября в Днепре пройдет военный марш. К нему присоединятся курсанты академии внутренних дел, полиция, АТОшники, семьи погибших - в целом, около тысячи участников. Они стартуют в 10.00 от облгосадминистрации, пройдут мимо Аллеи памяти и двинутся по центральным улицам города к Музею АТО.



В 11.00 возле Музея АТО состоится награждение Героев и панихида по погибшим. После этого выступят лауреаты фестиваля «Песни, рожденные в АТО».



С 18.00 возле ДнепрОГА - большой концерт. Первыми по традиции на сцену выйдут участники фестиваля военной песни, далее - группа «Ангажемент навівторок». Свои лучшие хиты исполнит одна из самых популярных певиц Украины Alyosha. Гостям обещают большую сцену, отличный звук, полевую кухню с казацким кулешом и чаем.



День защитника Украины - государственный праздник, введенный Указом Президента Украины Петра Порошенко в 2014 году.

