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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:48 | 09.10.2017
В Днепре некоторые троллейбусные и трамвайные рейсы изменят маршруты следования

В Днепре, в среду, 11 октября, с 21:00 приостановят работу в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Чернышевского и пр. Гагарина вносятся изменения в работу некоторых маршрутов электротранспорта.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Трамвай маршрута № 1 будет перевозить пассажиров от железнодорожного вокзала до улицы Центральная;

Троллейбус маршрута № 16 будет работать от ж/м Тополь до Транспортного университета.

Троллейбусы маршрутов № кольцо «А», кольцо «Б» будут осуществлять перевозки пассажиров от площади Соборной через ж/д до Транспортного университета.

Последние отправления трамваев и троллейбусов с конечных остановок по маршруту:

маршрут № 1

- от ж/д в 20:23;
- от Транспортного университета в 20:55.

маршрут № 16
- от ж/м Тополь в 20:34;
- от площади Соборной в 21:12.

маршрут № кольцо «А»

- от улицы Титова в 20:07.

маршрут № кольцо «Б»

- от улицы Титова в 20:44.

 
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Теги: транспорт, Днепр

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