В Днепре некоторые троллейбусные и трамвайные рейсы изменят маршруты следования

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В Днепре, в среду, 11 октября, с 21:00 приостановят работу в связи с ремонтом трамвайных путей на перекрестке ул. Чернышевского и пр. Гагарина вносятся изменения в работу некоторых маршрутов электротранспорта.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.
Трамвай маршрута № 1 будет перевозить пассажиров от железнодорожного вокзала до улицы Центральная;
Троллейбус маршрута № 16 будет работать от ж/м Тополь до Транспортного университета.
Троллейбусы маршрутов № кольцо «А», кольцо «Б» будут осуществлять перевозки пассажиров от площади Соборной через ж/д до Транспортного университета.
Последние отправления трамваев и троллейбусов с конечных остановок по маршруту:
маршрут № 1
- от ж/д в 20:23;
- от Транспортного университета в 20:55.
маршрут № 16
- от ж/м Тополь в 20:34;
- от площади Соборной в 21:12.
маршрут № кольцо «А»
- от улицы Титова в 20:07.
маршрут № кольцо «Б»
- от улицы Титова в 20:44.