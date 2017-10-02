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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:13 | 09.10.2017
В Черкасском открыли мемориал в честь погибших бойцов 93-й бригады (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В поселке Черкасском Новомосковского района установили мемориал в честь погибших в АТО военных 93-й отдельной механизированной бригады. На его открытие приехали сотни людей - родители бойцов, их побратимы, просто неравнодушные жители области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

На открытии мемориала было людно

В руках родных погибших - их фотографии

«Мемориал установили на средства, собранные военнослужащими, очень помогла и ДнепрОГА, - рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады, полковник Владислав Клочков. - Только с помощью таких мемориалов мы можем почтить память погибших и нести ее в своих сердцах»

Павших почтили минутой молчания…


Родные ребят не могли сдержать слез

Александр Швачко пришел к мемориалу, чтобы почтить память павшего сына. Мужчинак сам прошел войну в Афганистане, поэтому понимает, что пришлось пережить его Роману.

«Мой сын вырос в воинских частях. Там, где я служил, там и жил. Он был патриотом Украины. Имел высшее образование, свое предприятие. Однако когда нависла угроза над государством, добровольцем ушел защищать Родину. Мог не пойти - из-за проблем со зрением даже на срочной службе не был. Сказал: «Я пойду. Это моя Родина - я обязан ее защищать». Погиб Авдеевке 14 ноября 2014 года. Роману было 39», - рассказал Александр Швачко.

К мемориалу возложили цветы

Цветы принесли военные...

и все неравнодушные


«Мы должны понимать, что в Украине идет война, постоянно гибнут люди. Со временем мы перестаем чувствовать эту ситуацию остро - в повседневной жизни получаем налет черствости. Такие мероприятия, как открытие мемориала, позволяют его снимать. Память о погибших важна для нас и наших детей», - отметил заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко.

Бойцы из 93-й бригады с первых дней войны защищают восточные границы страны

С 2014 года в АТО погибли более 270 военных бригады

«С самого начала войны наша военная часть начала терять лучших бойцов. Очень трудно это переживать, - рассказал начальник медицинской службы 93-й бригады Дмитрий Сидоренко. - Среди медиков тоже есть погибшие. Они навсегда останутся в моем сердце. Всех помню и люблю»
 
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Теги: Днепропетровщина

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