| Общество | 15:13 | 09.10.2017 В Черкасском открыли мемориал в честь погибших бойцов 93-й бригады (ФОТОРЕПОРТАЖ) В поселке Черкасском Новомосковского района установили мемориал в честь погибших в АТО военных 93-й отдельной механизированной бригады. На его открытие приехали сотни людей - родители бойцов, их побратимы, просто неравнодушные жители области. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. На открытии мемориала было людно В руках родных погибших - их фотографии «Мемориал установили на средства, собранные военнослужащими, очень помогла и ДнепрОГА, - рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады, полковник Владислав Клочков. - Только с помощью таких мемориалов мы можем почтить память погибших и нести ее в своих сердцах» Павших почтили минутой молчания…

Родные ребят не могли сдержать слез Александр Швачко пришел к мемориалу, чтобы почтить память павшего сына. Мужчинак сам прошел войну в Афганистане, поэтому понимает, что пришлось пережить его Роману. «Мой сын вырос в воинских частях. Там, где я служил, там и жил. Он был патриотом Украины. Имел высшее образование, свое предприятие. Однако когда нависла угроза над государством, добровольцем ушел защищать Родину. Мог не пойти - из-за проблем со зрением даже на срочной службе не был. Сказал: «Я пойду. Это моя Родина - я обязан ее защищать». Погиб Авдеевке 14 ноября 2014 года. Роману было 39», - рассказал Александр Швачко. К мемориалу возложили цветы Цветы принесли военные... и все неравнодушные

«Мы должны понимать, что в Украине идет война, постоянно гибнут люди. Со временем мы перестаем чувствовать эту ситуацию остро - в повседневной жизни получаем налет черствости. Такие мероприятия, как открытие мемориала, позволяют его снимать. Память о погибших важна для нас и наших детей», - отметил заместитель председателя ДнепрОГА Владимир Юрченко. Бойцы из 93-й бригады с первых дней войны защищают восточные границы страны С 2014 года в АТО погибли более 270 военных бригады «С самого начала войны наша военная часть начала терять лучших бойцов. Очень трудно это переживать, - рассказал начальник медицинской службы 93-й бригады Дмитрий Сидоренко. - Среди медиков тоже есть погибшие. Они навсегда останутся в моем сердце. Всех помню и люблю»

