| Общество | 15:40 | 09.10.2017 Областной совет объединяет бизнес, власть и общество для решения экологических вопросов региона Днепропетровщина - одна из наиболее развитых в сфере экономики и промышленности областей Украины, которая обеспечивает более 10% ВВП Украины. В то же время наш регион является одним из крупнейших потребителей топливно-энергетических ресурсов среди других областей и наиболее экологически загрязненным. По этой причине вопрос устойчивого развития энергетики и снижения показателей загрязняющих веществ является крайне важным Сейчас в областном совете работают над «Стратегией энергосбережения, энергоэффективности и развития возобновляемых источников Днепропетровской области». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета. В работе принимают участие депутаты постоянной комиссии облсовета по вопросам экологии и энергосбережения под руководством Анатолия Ивахно, профильные заместители председателя облсовета Олег Исаев и Валерий Безус, представители городского совета и общественность. Инициаторы определили приоритетные направления работы в рамках «Стратегии», которую должны реализовать в течение 2018-2035 гг.

Документ имеет ряд задач. Во-первых, энергетическая безопасность. Ее планируют реализовать благодаря мерам по энергосбережению, повышению энергоэффективности на производстве и в потреблении энергии, а также развития местных возобновляемых источников энергии. Пути разнообразные: уменьшение удельного потребления топлива на производство электроэнергии на ТЭС, уменьшение потребления тепловой энергии в бюджетных зданиях, увеличение доли электроэнергии из возобновляемых источников. Во-вторых, зеленая экономика. Она предусматривает использование проектов по возобновляемой энергетике и энергосбережения как точек роста экономики. Пути: привлечение иностранных инвестиций в проекты из сферы устойчивой энергетики в области, увеличение количества объектов альтернативной энергетики, объектов, производящих тепловую энергию, солнечных и ветровых электростанций. В-третьих, чистую окружающую среду - улучшение качества окружающей среды и условий жизни благодаря уменьшению загрязнения атмосферного воздуха от объектов энергетики и развития возобновляемых источников энергии. Пути: снижение выбросов парниковых газов, сокращения выбросов вредных веществ от стационарных источников загрязнения и тому подобное. Активное развитие производства энергии из возобновляемых источников позволит дополнительно уменьшить выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. Для сферы производства электрической энергии приоритетами являются повышение эффективности производства, диверсификация топлива и установке системы очистки дымовых газов. Также важным аспектом развития устойчивой энергетической системы области является уменьшение спроса на энергию за счет повышения уровня энергоэффективности жилых и коммунальных зданий. Будут это делать за счет проектов термомодернизации и внедрение систем управления потребления энергоресурсов. Среднее удельное потребление тепловой энергии зданий нашего региона составляет около 175 кВт ч в год. Потенциал экономии электрической и тепловой энергии в зданиях составляет около 50%. «Экологическая ситуация нашего региона скоро достигнет опасного уровня. Мы понимаем, что такова специфика каждого промышленного региона. Впрочем, надо понимать, что экология области - это жизнь и здоровье наших граждан, поэтому Днепропетровщина требует системных позитивных сдвигов в этой сфере. «Стратегия», которую мы разрабатываем, охватывает все сферы нашего региона, начиная от промышленных объектов, заканчивая коммунальной и жилищной сфере. Для решения проблемы важно объединить все стороны: промышленников, бизнес, граждан, органы власти. Каждый из них должен делать свой вклад в улучшение экологического состояния региона и его энергетической безопасности», - отметил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Пригунов. По словам его заместителя Олега Исаева, местные органы власти должны проявить лидерство во внедрении устойчивых энергетических систем и борьбе с изменениями климата, ведь именно на местном уровне наблюдаются наиболее заметные последствия этих проблем, а сектор энергетики одним из первых испытывает их воздействия.

