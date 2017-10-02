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| Общество | 16:41 | 09.10.2017
Отремонтированные дороги, новые садики, лидерство в Prozorro и презентация диска АТОшных песен - итоги недели от ДнепрОГА

В нескольких районах Днепропетровщины уже завершили запланированный капитальный ремонт дорог, в Елизаветовке открыли новый корпус детского сада, а в Киеве - презентовали диск песен, рожденных в АТО. О развитии Днепропетровщины и планах на будущее во время еженедельного публичного отчета рассказал советник председателя ДнепрОГА Юрий Голик.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

В этом году на Днепропетровщине уже капитально отремонтировали дороги в 9 районах области.

«Каждый год мы ремонтируем около 160 дорог внутри населенных пунктов. В 2017-м работы уже закончили, в частности, вНовомосковском, Покровском, Петропавловском, Апостоловском, Васильковском, Павлоградском, Пятихатском районах. Еще в нескольких районах области как раз работают ремонтники. К счастью, дождей нет, поэтому мы можем работать по графику», - рассказал Юрий Голик.

В Елизаветовке Петриковского района открыли новый корпус садика, построенный «с нуля».

«Это уже шестой детский сад, который сдали в этом году на Днепропетровщине. Яркие и современные дошкольные учреждения появились также в Казначеевке, Ляшковке, Знаменовке, Богдановке и Днепре, - отметил советник председателя ОГА. - Всего в этом году реконструируем 12 садов, еще четыре - строим «с нуля».

Продолжается в области и ремонт школ, добавил Юрий Голик.

«Заканчиваем внешние работы в Солонянской опорной школе. Провели и все подготовительные работы для обустройства огромного футбольного поля с искусственным покрытием, - рассказал советник. - Это одна из 25 школ, которые ремонтируем в этом году. Все проекты - яркие и современные».

В Днепре «с нуля» начали строительство современного хирургического корпуса областной офтальмологической больницы.

«В этом году реализуем около 20 экологических проектов. Решаем проблемы, которых не касались годами - в основном, ликвидируем подтопления. Наш любимый пример - жилой массив Веселые Терны в Кривом Роге. Там, где люди 20 лет стучали во все двери, потому что у них в подвалах стояла вода. В этом году меньше, чем за полгода, эту проблему решили».

Первый выездной всеукраинский форум о государственных и коммерческих закупках - ForumZakupki - прошел в Днепре. Его открывала ДнепрОГА, как один из лидеров по работе в Prozorro.

«Эта система закупок была внедрена в регионе задолго до того, как стала обязательной - в августе 2015-го. Сейчас 10% всех зарегистрированных в Prozorro предпринимателей - из Днепропетровской области. За два года они заработали 45 млрдгрн», - отметил Юрий Голик.

Второй диск песен, рожденных в АТО, презентовали в Киеве. Видеоверсию концерта в День защитника Украины покажут на 34 канале.

Полную версию отчета можно посмотреть по ссылке.
 
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Теги: Днепропетровщина

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