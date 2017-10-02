10 октября: какой сегодня праздник

ИА «МОСТ-ДНЕПР» составило подборку праздников и важных событий, которые отмечают 10 октября в Украине и мире.

Сегодня, 10 октября, во всем мире отмечается всемирный день психического здоровья. Праздник учрежден в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья, с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

Также дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью, или как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.

В Финляндии 10 октября отмечают день рождения основателя современной финской литературы Алексиса Киви, в этот же день отмечается общегосударственный праздник — День финской литературы, который является одним из официальных флаг-дней Финляндии.

В Украине ежегодно 10 октября отмечается день работников стандартизации и метрологии. Праздник был установлен Указом Президента № 910/2002 от 8 октября 2002 года, учитывая весомый вклад работников сферы стандартизации и метрологии в развитие экономики государства.

Кроме этого, ежегодно 10 октября на Кубе отмечается Годовщина начала войны за независимость. Эта война вошла в историю как война Десяти лет. Она началась 10 октября 1868 года под лидерством поверенного Карлоса Мануэля Сеспедеса и с помощью небольшой группы кубинских патриотов на сахарном заводе «Ля Демагуа». Командир выступил перед людьми, призывая к свободе и независимости острова путем свержения испанской власти.

10 октября 1992 года было завершено формирование химических войск Вооруженных Сил Республики Армения. И с 1996 года ежегодно 10 октября в Армении отмечается День химических войск.

Именины у Акулины, Аристарха, Виктора, Германа, Дмитрия, Игнатия, Марка, Михаила, Петра и Федора.

