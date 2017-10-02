Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
10.10.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как осуществляется процесс передачи коммунальной собственности объединенным территориальным громадам?»
10.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Самые распространенные психические заболевания в Днепропетровской области. Профилактика и лечение психических расстройств»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Общество | 08:56 | 10.10.2017
Китаянки не смогли вылететь из аэропорта из-за пластических операций

В международном аэропорту в Южной Корее не смогли пройти паспортный контроль три китаянки, которым провели пластические операции на лице, передает Daily Mirror.

Китаянки отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — праздника, который отмечают в течение семи дней. Они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле.

Издание отмечает, что из-за бинтов, отека и изменений вследствие операций лица женщины утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявляли. Между тем, неизвестно, удалось ли им вернуться в Китай.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: происшествия

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
09.10.2017 10:10 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
04.10.2017 14:06 В Желтых Водах ссора между собутыльниками закончилась поножовщиной
02.10.2017 12:56 Сегодня трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
Последние новости
10.10.2017
09:39		 В Днепре в результате столкновения автомобиля со столбом погиб молодой мужчина
10.10.2017
08:56		 Китаянки не смогли вылететь из аэропорта из-за пластических операций
10.10.2017
08:47		 Житель Харьковской области вымогал у иностранной студентки $20 тыс
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика