| Общество | 08:56 | 10.10.2017 Китаянки не смогли вылететь из аэропорта из-за пластических операций В международном аэропорту в Южной Корее не смогли пройти паспортный контроль три китаянки, которым провели пластические операции на лице, передает Daily Mirror. Китаянки отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — праздника, который отмечают в течение семи дней. Они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле. Издание отмечает, что из-за бинтов, отека и изменений вследствие операций лица женщины утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявляли. Между тем, неизвестно, удалось ли им вернуться в Китай.

