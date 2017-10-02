Китаянки не смогли вылететь из аэропорта из-за пластических операций

В международном аэропорту в Южной Корее не смогли пройти паспортный контроль три китаянки, которым провели пластические операции на лице, передает Daily Mirror.

Китаянки отправились в Южную Корею во время осенней Золотой недели — праздника, который отмечают в течение семи дней. Они сделали пластические операции и собрались домой, однако их остановили на паспортном контроле.

Издание отмечает, что из-за бинтов, отека и изменений вследствие операций лица женщины утратили сходство с фотографиями в документах, которые они предъявляли. Между тем, неизвестно, удалось ли им вернуться в Китай.

