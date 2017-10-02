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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:25 | 10.10.2017
Учебно-воспитательный комплекс в Желтых Водах капитально отремонтируют впервые за 30-летнюю историю – Валентин Резниченко

Учебно-воспитательный комплекс № 6 «Перспектива» в Желтых Водах никогда капитально не ремонтировали за почти 30-летнюю историю. Теперь заведение осовременивают за областной счет. К концу года здание обновят снаружи, а в 2018-м - реконструируют внутри. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Осовремениваем школы по всей области. Президент Украины Петр Порошенко поставил перед нами задачу - дети всех населенных пунктов Днепропетровщины должны учиться в комфортных условиях. Современная школа - это и яркое, и главное - теплое учебное заведение, где созданы все условия для качественного образования. Именно такая школа будет у детей Желтых Вод», - отметил Валентин Резниченко.

Реконструкцию начали с замены крышина современную, утепленную по новым технологиям и оборудованную водоотводом с подогревом. Старая крыша давно протекала–каждый год ее латали усилиями родителей. Теперь ни дождь, ни снег со льдом зданию не страшны.

«Такие модернизированные кровли я раньше видел только в школах в Чехии, Словакии и Польше, - рассказал заместитель городского председателя Желтых Вод Егор Харитонов. - Замечательно, что благодаря поддержке обладминистрации в нашем городе будет современная школа, как в Европе».

Сейчас ремонтники завершают замену окон на энергосберегающие. А еще - термомодернизуют фасад. Он будет энергоэффективным и ярким. Такой современный капремонт позволит сохранять на 50% больше тепла. А следовательно, меньше средств будет тратиться на отопление.

«Наверное, наши дети выиграли вот такой приз - поделилась мать ученика Алла Крышевская. - Отныне школа станет уютной и яркой. Большое спасибо за это».

В школе учебно-воспитательного комплекса - 570 учеников. Там также работает центр внеклассной работы - в различных кружках творческие способности развивают более 300 маленьких жителей Желтых Вод.

«Мы все - и учителя, и родители, и особенно дети - в предвкушении какого-то праздника, - поделилась директор УВК № 6 Павлина Чаленко. - Ожидаем современную, комфортную школу. Спасибо руководителю области за оказанное нашему заведению внимание и вложенные средства».

Все работы по внешнему обновлению здания планируется завершить в этом году. В 2018-м ремонтники продолжат капремонт уже внутри - там осовременят классы и обустроят интерактивные комнаты. Завезут и новое оборудование.
После реконструкции заведение станет доступным для всех детей. Сейчас на ступеньках крыльца строят пандус. Планируется также четырехэтажное здание заведения оснастить лифтом.

Всего в этом году за областной счет ремонтируют 25 школ Днепропетровщины.
 
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Теги: Днепропетровщина

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