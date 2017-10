| Общество | 10:50 | 10.10.2017 Проще и дешевле: Разработать проект электроотопления и перейти на льготный тариф помогут энергетики В связи с переводом ряда населенных пунктов Днепропетровской области на электроотопление, компания ДТЭК Днепрооблэнерго запускает новую услугу для клиентов – помощь в разработке проекта электроотопительной установки и перехода на льготный тариф. Теперь вместо поиска сомнительных подрядчиков жители области могут пройти все эти процедуры в одном месте, быстро, квалифицированно и без ненужных переплат. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго. С каждым годом все больше жителей Днепропетровщины отказываются от централизованного отопления в пользу электроустановок. Однако до недавнего момента такой переход часто ознаменовывался для жителей затратными хлопотами по сбору многочисленной документации, а также поиску подрядчиков и проектантов, которые помогли бы с реализацией. Зачастую потребители сталкивались с неквалифицированными подрядчиками и переплачивали за ненужные и навязанные услуги. Чтобы избавить жителей области от лишней траты времени и сил, ДТЭК Днепрооблэнерго совместно с партнерами запускает сервис по продаже услуг проектирования электроотопительной установки. Это гарантирует, что проекты будут сделаны квалифицированно, быстро, качественно и по прозрачным расценкам. Кроме того, специалисты в ЦОК помогут с переходом на льготный тариф электропотребления: 90 коп./кВт*ч при потреблении до 3000 кВт*ч в месяц в период с 01 октября до 30 апреля. «Благодаря новой услуге от ДТЭК Днепрооблэнерго перейти на электроотопление стало еще проще. Клиенту достаточно обратится в любой Центр обслуживания клиентов Компании, и предоставить необходимую документацию для разработки проекта. При этом мы гарантируем самое быстрое решение вопроса: если человек решил оформить электропроект в рамках своей мощности, то разработка проекта займет всего несколько дней. Готовую документацию вручат в том же ЦОК, так что ему уже не нужно будет тратить время для похода по инстанциям. Все это качественно, оперативно и по очень демократичным ценам. Мы всегда готовы идти навстречу людям и разрабатываем новые сервисы, призванные максимально облегчить жизнь потребителя. Думаю, новая услуга будет по достоинству оценена нашими клиентами. Будем рады помочь!», - говорит директор по продажам ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Федько. Для того, чтобы воспользоваться услугой, достаточно обратиться в ЦОК Днепрооблэнерго с копиями документов: паспорт, ИНН, право собственности (на дом или квартиру), техническим паспортом и паспортом отопительного прибора (электрокотел, конвектор, сплит-система и т.д.). Клиенту будет выписано техническое задание на проектирование, заключен договор на предоставление услуг и выставлен счет. Стоимость разработки проекта фиксированная и в рамках существующей договорной мощности при однофазном вводе (220 В, в основном для квартир) составляет 1231,20 грн, а при трехфазном (380 В, в основном для частных домов) - 1539 грн. После оплаты услуг проектирования в течение 3 рабочих дней разрабатывается проект, и после подписания договора, в течение 10 рабочих дней производится изменение тарифа.

