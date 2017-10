| Общество | 11:22 | 10.10.2017 Бизнес по-женски - в ДнепрОГА пройдет необычный форум по предпринимательству Как стать настоящей бизнес-леди? В ДнепрОГА пройдет бесплатный форум для женщин. Участницам расскажут, как можно заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие, достойный заработок, а еще - пополнять бюджет области. Как сообщили в департаменте экономического развития ДнепрОГА, встреча состоится 26 октября в 9.00. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской облгосадминистрации. «Хотим развивать женское предпринимательство в области. Для этого организовываем форум, - отметили в департаменте. - Приглашаем женщин, которые уже имеют опыт в предпринимательстве, а также тех, кто только мечтает об открытии собственного дела. Будет интересно и полезно всем». Будущие бизнес-леди узнают, как воплотить замысел в жизнь, в частности, в каких областях легче «стартовать», где искать необходимые для этого ресурсы, как развить лидерский потенциал. Участницам расскажут об образовательных возможностях, познакомят с примерами успешных предприятий, которыми руководят женщины. Во время форума будет представлена также выставка этих товаропроизводителей. Форум проводит ДнепрОГА совместно со всеукраинской общественной организацией «Конгресс деловых женщин Украины». Участие в мероприятии бесплатное, стоит только зарегистрироваться. Встреча будет проходить в круглом зале ДнепрОГА на пр. А. Поля, 1. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

